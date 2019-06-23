В «Цветной» хочет зайти Bonum

Bonum Capital, больше известная на рынке финансов как инвестгруппа, консолидировавшая 85% акций банка «Возрождение» и продавшая этот пакет ВТБ, решила поучаствовать в аукционе по покупке универмага «Цветной» в центре Москвы. Начальная цена объекта, позиционирующего себя как центр притяжения столичных хипстеров,— 4,2 млрд руб.

Входящее в Bonum Capital ООО «Бонум менедежмент» подало заявку на участие в электронных торгах по продаже универмага «Цветной» рядом со станцией метро «Цветной бульвар» в центре Москвы. Об этом сообщил источник “Ъ”, знакомый с планами компании. Организатор торгов — «Российский аукционный дом» (РАД) — планирует провести итоги торгов в понедельник, 24 июня. Начальная цена лота — 4,2 млрд руб. Общая площадь универмага составляет 36,5 тыс. кв. м, из них арендопригодная — 16,3 тыс. кв. м.

Победителю торгов перейдут права требований по кредитам. Общая задолженность «Цветного» — $134,3 млн, сообщал ранее РАД, который проводит сбор заявок по поручению основного кредитора объекта — Сбербанка. Тогда же руководитель департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков РАД Ольга Желудкова поясняла, что покупатель прав требований займет место залогового кредитора в отношении данного имущества. Если кредитор перестанет выплачивать долг, то владелец прав требований вправе подать заявление о признании заемщика несостоятельным и реализовать залог в рамках процедуры банкротства или в случае отсутствия покупателей забрать себе. В воскресенье не удалось получить оперативный комментарий в РАД по предстоящим торгам.

Bonum Capital — инвестиционная группа, созданная в 2013 году Муратом Алиевым. Среди известных публичных проектов — консолидация и последующая продажа ВТБ 85% акций банка «Возрождение», создание компании «Паскаль Медикал», построившей в подмосковной Дубне комплекс по производству медицинских шприцев.

Универмаг «Цветной» был построен RGI International, принадлежавшей тогда Борису Казинцу. После того как совладельцами компании стали структуры, подконтрольные ВЭБу, компания сменила название на Rose Group. Кроме «Цветного» в девелоперском проекте компани остался еще один проект — застройка жилого комплекса «Микрогород в лесу» в Красногорском районе Подмосковья. В ходе корпоративных споров господин Казинец вынужден был продать свой пакет и начать реализовывать девелоперские проекты в Нью-Йорке. Что же касается «Цветного», Rose Group, пытаясь сократить общую долговую нагрузку, еще в 2011 году пыталась продать универмаг. Тогда среди претендентов назывался фонд, управлявший активами основателя розничной сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, который на тот момент являлся губернатором Тульской области. Но в 2012 году Rose Group отказалась от продажи.

Халиль Аминов