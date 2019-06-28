В ФК «Звезда» пришли новые игроки

ФК «Звезда» подписал контракты с тремя новыми игроками. Как сообщается на страничке клуба «ВКонтакте», в состав команды вошли голкипер Анатолий Красильников, ранее выступавший в молодежной команде «Амкара» и клубе «Псков-747», центральный защитник Булат Садыков, игравший за ФК «Камаз» и воспитанник подмосковных «Химок» полузащитник Евгений Наседкин. В «Звезде» Анатолий Красильников будет играть под 71-м номером, Булат Садыков — под 13-м, Евгений Наседкин — под 14-м.

Подписанные игроки не являются топовыми для лиги, в которой выступает «Звезда». Их трансферная стоимость невелика. Решение о зачислении в команду было принято после проведенного 25 июня в Чайковском товарищеского матча с местной «Энергией». В этой игре тренерский штаб «Звезды» посмотрел в деле потенциальных новичков и находящихся на просмотре футболистов.

ФК «Звезда» был возрожден в июне 2018 года (клуб существовал в Перми до 1996 года), после закрытия «Амкара». Последний был ликвидирован из-за долгов и невозможности получить лицензию. В отличие от «красно-черных», «Звезда» играет не в Премьер-лиге, а в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по рангу футбольном турнире.