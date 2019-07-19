Сегодня исполняется 52 года председателю совета директоров Иркутской нефтяной компании Николаю Буйнову

Его поздравляет гендиректор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Елена Корзун:

— Глубокоуважаемый Николай Михайлович! От участников ассоциации и от себя лично позвольте выразить Вам почтение и поздравить с днем рождения! Ваш высокий профессионализм, умение добиваться поставленной цели, истинная любовь к родной земле, умение ценить свою команду, лидерские качества, нестандартность мышления — все эти яркие, вызывающие восхищение качества вашей личности позволили вывести Иркутскую нефтяную компанию в лидеры среди независимых нефтегазодобывающих организаций России. Гордимся, что работаем с Вами вместе! Желаем Вам реализации намеченных планов в развитии Вашей компании, в осуществлении грандиозного газового проекта, крепкого здоровья, счастливых закатов и рассветов на байкальской рыбалке, огромной любви, процветания вашей семье и всему коллективу ООО ИНК.

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