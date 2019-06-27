Huawei намерена повысить патентные сборы с американских компаний

Компания Huawei намерена повысить размер роялти для американских компаний, пользующихся патентами китайского производителя. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции сообщил главный юрист Huawei Сун Люпин. При этом он уточнил, что это решение не имеет никакого отношения к политике и противостоянию США и Китая. «Базовый принцип Huawei при работе с правами на интеллектуальную собственность — это то, что они должны быть защищающими, а не наступательными по своей натуре. Так что мы не намерены превращать наши патенты в оружие»,— цитирует Сун Люпина Financial Times.

По словам Сун Люпина, Huawei заработала на своих патентах с 2015 года $1,4 млрд. Он отметил, что самой компании при этом ни разу не приходилось платить штраф за нарушение чьих-либо прав на интеллектуальную собственность. Назвать компании, которые будут вынуждены платить больше, главный юрист Huawei отказался.

Кирилл Сарханянц