ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»

Московский клуб ЦСКА проиграл «Краснодару» со счетом 0:1 на Кубке «Матч Премьер». Единственный гол забил капитан «Краснодара» Александр Мартынович в конце первого тайма. Матч проходил на стадионе в коммуне Пеллау в Австрии.
В воскресенье, 30 июня, Кубок «Матч Премьер», который проводится второй раз в своей истории продолжится матчами второго тура. ЦСКА сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» с «Ростовом». Денежный приз для победителя турнира составит $100 тыс.
просмотров: 290981
просмотров: 111257
просмотров: 107899
просмотров: 107440
просмотров: 101222