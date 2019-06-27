ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»

Московский клуб ЦСКА проиграл «Краснодару» со счетом 0:1 на Кубке «Матч Премьер». Единственный гол забил капитан «Краснодара» Александр Мартынович в конце первого тайма. Матч проходил на стадионе в коммуне Пеллау в Австрии.

В воскресенье, 30 июня, Кубок «Матч Премьер», который проводится второй раз в своей истории продолжится матчами второго тура. ЦСКА сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» с «Ростовом». Денежный приз для победителя турнира составит $100 тыс.