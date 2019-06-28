Перевод накоплений поставили под вопрос

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) совместно с ЦБ могут на следующей неделе обсудить возможность заморозки переходной кампании. Регулятор подталкивает участников рынка заключить соглашение на неформальном уровне, однако единства среди пенсионных фондов нет. К тому же, считают эксперты, вряд ли на нее согласятся акционеры и менеджмент НПФ, которым активные переходные кампании приносят доход.

В начале прошлой недели состоялась встреча зампреда ЦБ Владимира Чистюхина с представителями крупнейших частных фондов, работающих по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), рассказали четыре топ-менеджера из этих НПФ и один человек из аффилированной с фондом структуры. Одним из вопросов было обсуждение возможности заморозки переходной кампании на ближайших год, рассказали собеседники “Ъ”. Было решено провести в начале июля дополнительную встречу на высшем уровне со стороны ЦБ и участием бенефициаров НПФ. «Договоренность о непривлечении основными игроками новых клиентов по ОПС должна быть достигнута на неформальном уровне»,— говорят два собеседника.

Возможную заморозку переходной кампании стали активно обсуждать с начала года. Ассоциация НПФ (АНПФ) предложила на несколько лет приостановить прием заявлений на досрочную смену страховщика (см. “Ъ” от 12 апреля), тогда как Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) — ограничить переходы одним разом в пять лет после фиксации инвестдохода на счетах клиентов (см. “Ъ” от 30 апреля). Позже Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на потерю инвестдохода (см. “Ъ” от 25 июня).

Ранее господин Чистюхин неоднократно говорил, что поддерживает введение механизма переходов, предложенного в рамках концепции индивидуального пенсионного капитала, когда новые взносы гражданина передаются новому страховщику сразу же, а оставшиеся взносы — через пять лет. Таким образом, он выступает за отмену досрочных переходов в рамках системы ОПС.

Теперь же, чтобы убедить фонды в остановке переходной кампании, Банку России придется решить непростую задачу, так как единства между участниками пенсионного рынка нет. Основными сторонниками заморозки являются фонды с низкой и отрицательной доходностью, говорят два собеседника “Ъ”. «Мы последовательно, уже третий год подряд, выступаем за ограничение досрочных переходов в части массового привлечения через агентские сети, включая кредитные организации»,— заявил представитель НПФ «Сафмар». «Мы поддерживаем заморозку переходной кампании»,— рассказали в НПФ «Согласие», принадлежащего концерну «Россиум». В НПФ «Будущее» и «Открытие» не ответили на запрос “Ъ”, однако источники, близкие к последнему фонду, указывают, что он также выступает за заморозку. Самый активный противник заморозки — «ВТБ Пенсионный фонд», являвшийся лидером прошлогодней переходной кампании и одним из лидеров позапрошлогодней, указывают собеседники “Ъ”. «Его топ-менеджмент неформально обосновывает свою позицию целями, поставленными его собственниками»,— говорит один из них. В самом «ВТБ Пенсионном фонде» отказались от комментариев. Вместе с тем у мажоритариев и менеджеров НПФ Сбербанка и «Газфонда Пенсионные накопления» пока нет консолидированной позиции, рассказали люди, близкие к ним. Однако в этих фондах не ответили на запрос “Ъ”.

Впрочем, пенсионный рынок уже имел успешные неформальные договоренности между крупными участниками. Так, в 2016 году ряд фондов, принадлежавших частным финансовым группам, создали так называемую коалицию с тем, чтобы исключить взаимное переманивание клиентов. Это неформальное объединение направило основные усилия на привлечение «молчунов» и клиентов НПФ госбанков (см. “Ъ” от 20 апреля 2018 года). «Пенсионные фонды — это бизнес для акционеров, а привлечение новых клиентов — его расширение. Потому сопротивления заморозке можно ожидать со стороны бенефициаров НПФ»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Второй уровень противодействия — это менеджмент НПФ. По словам эксперта, для них привлечение клиентов — это выполнение KPI и дополнительный заработок в виде бонусов. Таким образом, считает эксперт, можно ожидать серьезного противодействия этой идее, хотя реализация предложения «несла бы благо для клиентов фондов, которые больше всех страдают от таких переходов».

Илья Усов