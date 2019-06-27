Twitter будет скрывать посты политиков, нарушающие правила соцсети

Компания Twitter анонсировала принятие мер против постов политиков, которые нарушают правила пользования соцсетью. Отныне сервис микроблогов будет перекрывать такие твиты специальным уведомлением, которое будет предупреждать пользователя о том, что данный твит нарушает правила пользования сервиса, однако соцсеть решила не удалять его, так как он может представлять общественный интерес.

Во всяком случае, до тех пор, пока пользователь не решит убрать его и прочитать сам пост. Такая мера будет применяться только к представителям правительств или кандидатам на государственный пост. Это также должны быть верифицированные аккаунты с более чем 100 тыс. подписчиков. При этом компания уточнила, что посты с угрозами или призывами к насилию будут, скорее всего, сразу удаляться. Помеченные же специальным уведомлением твиты будут реже выдаваться в ленты пользователей или вовсе не отображаться в поиске по постам соцсети.

Кирилл Сарханянц