Это наш конек

Пермская обувная фабрика «Трек» (входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт») стала единственным в России производителем фигурных коньков. Товар окажется на полках российских магазинов уже осенью. Одни эксперты полагают, что найти нишу на рынке будет сложно из-за большой конкуренции. Другие уверены, что товар будет востребован, если его качество окажется заметно выше китайского, а стоимость — ниже европейской.



Пермская компания «А.В.Т.-Спорт» запустила производство фигурных коньков. Коньки будут изготавливаться под брендом «Трек» на одноименной фабрике. Дизайнеры подготовили три варианта коньков с размерами от 30-го до 42-го и изображениями мороженого, цветов и кролика. В данный момент обувной цех также производит лыжные, туристические и повседневные ботинки. Он расположен в Перми на ул. Куйбышева и имеет мощность до 60 тыс. пар в месяц.

Как сообщила „Ъ-Прикамье“ директор по развитию «А.В.Т.-Спорт» Ольга Иванова, коньки поступят в продажу партнерам компании к новому зимнему сезону и будут продаваться в регионах по цене около 3 тыс. руб. «Компания давно думала над производством коньков. Мы вдохновились победами наших спортсменов, которые завоевывают медали, но катаются на коньках не российского производства»,— пояснила госпожа Иванова. Коньки пермского производства, по данным Ольги Ивановой, позволяют лучше, чем китайские, зафиксировать ногу и защищают ее от травм во время массового катания.

«А.В.Т.-Спорт» существует с 1993 года, имеет свое швейное и обувное производство, производство велосипедов, сеть розничных магазинов по продаже спортивного инвентаря, является дилером ряда марок. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «А.В.Т.-Спорт» в 2017 году была 246,5 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. Выручка ООО «Трек» — 214,5 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. Владельцем обществ указан основатель компании Андрей Тарасенко.

По словам Ольги Ивановой, компания начнет производство с партии в 10 тыс. пар. При этом, по ее оценкам, в Россию ежегодно ввозится порядка 500 тыс. пар коньков.

По словам директора школы фигурного катания «Флип» Татьяны Бояршиновой, людям, использующим коньки два-три раза в год, нет необходимости в специализированном снаряжении. «Но если человек хочет научиться выполнять хотя бы базовые элементы, скользить назад, то на коньках из сетевых магазинов сделать это сложно. Воспитанники школы уже через полгода понимают, что обычные коньки не дают развиваться в спорте. Возникает вопрос — где купить профессиональные коньки? Их стоимость превышает 10 тыс. руб. и производятся они в Италии, США, Великобритании. На такие траты готов не каждый, так что ищут подержанные, за 5–6 тыс. руб.»,— пояснила госпожа Бояршинова. По ее словам, потребность есть не только в качественных коньках, но и в маленьких размерах, начиная с 25-го.

По мнению экспертов, найти нишу на российском рынке такой компании будет сложно, в том числе и потому, что на нем присутствует большое количество крупных и известных брендов (Bauer, CCM, Mylec, Easton Hockey). «Этот бизнес может быть интересен в расчете на то, что новые технологии позволяют развивать зимние виды спорта в новых регионах. Но для того чтобы войти в рынок, нужны средства, сопоставимые с ресурсами крупных игроков, которые тоже примут участие в разделе этих новых рынков»,— полагает Александр Осин, аналитик ИК «Фридом Финанс».

У фабрики «Трек» есть все шансы занять промежуточную нишу, если цена продукции окажется ниже европейских аналогов, а качество — заметно выше китайского. Учитывая популярность фигурного катания в России, востребованность будет достаточно высокой, полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Юлия Сырова