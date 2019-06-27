Председателем совета директоров МТС стал Феликс Евтушенков

Председателем совета директоров МТС избран зампред совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков, сменивший на этой позиции Рона Зоммера, возглавлявшего совет с июня 2009 года, следует из сообщения МТС по итогам годового общего собрания акционеров.

В совет директоров также переизбраны вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, управляющие партнеры Алексей Катков и Всеволод Розанов, президент МТС Алексей Корня, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп. Новыми независимыми директорами стали экс-глава администрации президента России Валентин Юмашев и топ-менеджер из компании PwC Антониу Антониос.

Годовое общее собрание акционеров МТС также приняло решение выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 39,93 млрд руб., или 19,98 руб. на одну обыкновенную именную акцию МТС. Выплата дивидендов завершится до 13 августа.

Юлия Тишина