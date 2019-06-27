Жерар Депардье познакомился с российской ФНС

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье в трех банках. Правда, уже через несколько часов ограничения были сняты, рассказал представитель актера Юрий Мосман. В прошлом году Депардье прописался в сибирском городе и зарегистрировал там компанию по производству натуральных продуктов. Какой еще бизнес есть у актера в России? Об этом — Иван Якунин и Юлия Грицай.
Жерар Депардье обиделся на французские власти шесть лет назад. Тогда Франсуа Олланд предложил ввести в стране «налог на богатство». Два года все французы, которые зарабатывали больше €1 млн в год, должны были платить в казну 75% от всего дохода. Эксцентричный актер состояния лишаться не захотел. Он получил российский паспорт и поменял парижскую прописку на саранскую. А глава Чечни Рамзан Кадыров на радостях подарил Депардье еще и пятикомнатную квартиру в Грозном.
По приезде в Россию актер зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и пообещал открыть в Саранске собственный центр культуры. С этим как-то не задалось, а вот с едой вышло чуть лучше. Зарегистрированная в Новосибирске компания «Вкусы Франции» выпускает баночки тертого чеснока, фрикадельки с рисом, сыровяленые колбаски и яблочное суфле. На сайте производителя предлагают несколько десятков продуктов. На каждом из них красуется черно-белый портрет молодого Депардье. В прошлом марте актер лично приехал в Новосибирск и пообщался с покупателями в местном «Ашане». Но журналист новостного портала НГС Станислав Соколов нашел в городе только один продукт от Жерара Депардье: «Я специально пошел искать, но ничего из указанного на сайте у нас не было. Я узнавал, никто про это не слышал. Может быть, он хотел что-то производить, зарегистрировался, но ничего, кроме того, что он приехал, поторговал лицом, не получилось. Никакой деятельности здесь не велось».
Жерар Депардье неоднократно заявлял, что хочет стать гражданином мира. В 2015 году он продал всю российскую недвижимость и переехал в Бельгию. Гражданство этой страны к тому времени у него уже имелось, а также вилла «Белое облако», агентство недвижимости, инвестиционная компания, винный погреб и самолет бизнес-класса. Но и в Бельгии дела пошли не очень хорошо. В прошлом году копилка актера пополнилась еще одним гражданством — Алжира. Там он приобрел виноградники и заявил, что переезжает в Северную Африку, но уже через несколько месяцев рассказал, что думает о получении паспортов Черногории и Турции. В общем, в России он точно не живет, а значит, не является и налоговым резидентом. Скорее всего, он платит в российский бюджет 6% дохода от деятельности ИП, предполагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Если господин Депардье является налоговым резидентом Франции, он должен выплачивать налоги не только с доходов, полученных во там, но также и с доходов в иностранных государствах.
Даже, не проживая во Франции, если там живет, например, жена, дочка, человек обязан выплачивать налоги».
Кстати, по заверениям самого актера, всего у него около 20 детей от разных женщин. Так что, скорее всего, серьезные проблемы с российской налоговой Жерару Депардье вряд ли грозят.
Кстати, проблемы у Жерара Депардье не только с налоговой. Почти год актера подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой французской актрисы. В начале июня парижская прокуратура все-таки сняла с него обвинения.
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