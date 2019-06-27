Жерар Депардье познакомился с российской ФНС

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье в трех банках. Правда, уже через несколько часов ограничения были сняты, рассказал представитель актера Юрий Мосман. В прошлом году Депардье прописался в сибирском городе и зарегистрировал там компанию по производству натуральных продуктов. Какой еще бизнес есть у актера в России? Об этом — Иван Якунин и Юлия Грицай.

Жерар Депардье обиделся на французские власти шесть лет назад. Тогда Франсуа Олланд предложил ввести в стране «налог на богатство». Два года все французы, которые зарабатывали больше €1 млн в год, должны были платить в казну 75% от всего дохода. Эксцентричный актер состояния лишаться не захотел. Он получил российский паспорт и поменял парижскую прописку на саранскую. А глава Чечни Рамзан Кадыров на радостях подарил Депардье еще и пятикомнатную квартиру в Грозном.

По приезде в Россию актер зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и пообещал открыть в Саранске собственный центр культуры. С этим как-то не задалось, а вот с едой вышло чуть лучше. Зарегистрированная в Новосибирске компания «Вкусы Франции» выпускает баночки тертого чеснока, фрикадельки с рисом, сыровяленые колбаски и яблочное суфле. На сайте производителя предлагают несколько десятков продуктов. На каждом из них красуется черно-белый портрет молодого Депардье. В прошлом марте актер лично приехал в Новосибирск и пообщался с покупателями в местном «Ашане». Но журналист новостного портала НГС Станислав Соколов нашел в городе только один продукт от Жерара Депардье: «Я специально пошел искать, но ничего из указанного на сайте у нас не было. Я узнавал, никто про это не слышал. Может быть, он хотел что-то производить, зарегистрировался, но ничего, кроме того, что он приехал, поторговал лицом, не получилось. Никакой деятельности здесь не велось».

Жерар Депардье неоднократно заявлял, что хочет стать гражданином мира. В 2015 году он продал всю российскую недвижимость и переехал в Бельгию. Гражданство этой страны к тому времени у него уже имелось, а также вилла «Белое облако», агентство недвижимости, инвестиционная компания, винный погреб и самолет бизнес-класса. Но и в Бельгии дела пошли не очень хорошо. В прошлом году копилка актера пополнилась еще одним гражданством — Алжира. Там он приобрел виноградники и заявил, что переезжает в Северную Африку, но уже через несколько месяцев рассказал, что думает о получении паспортов Черногории и Турции. В общем, в России он точно не живет, а значит, не является и налоговым резидентом. Скорее всего, он платит в российский бюджет 6% дохода от деятельности ИП, предполагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Если господин Депардье является налоговым резидентом Франции, он должен выплачивать налоги не только с доходов, полученных во там, но также и с доходов в иностранных государствах.

Эта страна имеет наиболее сложные критерии определения налогового резидентства, и, как говорят, ты становишься налогоплательщиком, как только ступаешь на землю.

Даже, не проживая во Франции, если там живет, например, жена, дочка, человек обязан выплачивать налоги».

Кстати, по заверениям самого актера, всего у него около 20 детей от разных женщин. Так что, скорее всего, серьезные проблемы с российской налоговой Жерару Депардье вряд ли грозят.

Кстати, проблемы у Жерара Депардье не только с налоговой. Почти год актера подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой французской актрисы. В начале июня парижская прокуратура все-таки сняла с него обвинения.