Автомобилисты пожаловались на отсутствие штрафов

Федерация автовладельцев России обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить эффективность и финансирование платных муниципальных парковок в Екатеринбурге. По ее мнению, штрафная система для автовладельцев, которые не платят за парковку, не работает. В администрации города опровергли эту информацию, но не смогли сообщить объем взысканных средств. Эксперты полагают, что вопросы к эффективности платных парковок возникают из-за непрозрачности проекта.



Заявление в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить эффективность финансирования платных муниципальных парковок подал представитель Федерации автовладельцев России в Екатеринбурге Максим Едрышов. «Платная парковка действует уже пять лет, за время существования этой системы на нее было потрачено 300 млн руб. Система штрафов не налажена, данные о том, сколько водителей платят, отсутствуют — администрация говорит, что это служебные данные»,— сообщил он. По его мнению, проект не работает, так как после фиксации нарушения дальнейшие действия не предпринимаются. Господин Едрышов сообщил “Ъ-Урал”, что прокуратура рассмотрит его обращение в течение 30 дней.

Платное парковочное пространство в городе было организовано в мае 2014 года. За неоплату парковки предполагается штраф от 1 до 3 тыс. руб. Нарушения выявляются при помощи машин, оборудованных сертифицированными комплексами «Паркон». Однако взыскивать штрафы администрация Екатеринбурга смогла только после внесения поправок в закон о полиции, которые позволили мэрии запрашивать у ГИБДД данные автовладельцев, не оплативших парковку. В течение трех-пяти дней автоинспекторы обязаны предоставить данные о нарушителях, сообщали в пресс-службе администрации после принятия поправок. Административная комиссия, получив данные об автовладельце, должна выписать нарушителю протокол о правонарушении.

Сегодня на территории Екатеринбурга действует порядка 2,5 тыс. платных парковочных мест и 77 паркоматов. По данным «Парковочного пространства Екатеринбурга», стоимость одного часа парковки составляет 30 руб. По данным муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в Екатеринбурге», в 2018 году из городского бюджета на эти цели было направлено около 31 млн руб., а на содержание парковок в 2019 году предусмотрено около 32,2 млн руб.

В мэрии Екатеринбурга отказались сообщить объемы штрафов, которые были выплачены нарушителями. Вице-мэр по вопросам благоустройства и транспорта Алексей Бубнов лишь сказал, что «штрафы взыскиваются каждой районной администрацией».

Уральский автоправозащитник Кирилл Форманчук говорит, что до сих пор не появлялось информации об автовладельцах, которым был выписан штраф за неоплату парковки. «Система фиксации нарушителей действует, однако вся работа по взысканию штрафов останавливается в администрации. Из-за непрозрачности алгоритма штрафной системы, распределения полномочий внутри нее, возникают вопросы по поводу ее эффективности и окупаемости»,— отметил он.

Дарья Соколова