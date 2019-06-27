Знания стали стоить еще дороже

Стоимость обучения в вузах выросла за год почти на четверть. В среднем по стране семестр обучения на платном отделении обходится почти в 70 тыс. рублей — это на 19% больше, чем в прошлом году. Таковы данные Росстата. Газета «Известия» сообщила, что в среднем цена выросла на почти 10 тыс. руб. не только в государственных, но и в частных вузах.

Рост связан с нормами, которые установило правительство, и чтобы привлечь абитуриентов, вузы начали перераспределять бюджетные места в пользу популярных и дорогих специальностей, объясняет директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Есть положение, что стоимость обучения по платным программам не должна быть ниже нормативов финансирования, которые оплачивает государство: студент не может по одной и той же программе учиться за свои деньги дешевле, чем люди учатся за счет бюджета. С учетом роста тарифов и обязательств по заработной плате педагогам из года в год в номинальном выражении цена растет.

Есть три стоимостные группы: первая — выше 69 тыс. руб., вторая колеблется в пределах 120-180 тыс. руб., третья — свыше 180 тыс. руб., и вузы не имеют права устанавливать планку ниже. Программы обучения либо должны быть другими, либо, если это то же направление подготовки, нижняя граница отсекается от суммы вносимой государством. И теперь уже вузы думают, а стоит ли все-таки готовить по этим направлениям, ведь стоимость бюджетных мест становится довольно высокой. Еще вчера по техническим специальностям она составляла 140 тыс., сегодня — как минимум 180 тыс., если не 220 тыс. Да, это тяжело для семьи, ведь доходы не растут. Поэтому по сложным техническим специальностям у нас примерно 70% бюджетных мест, тогда как в первой стоимостной группе находятся экономисты, менеджеры, юристы, где за счет бюджета учатся только 10%, а по гуманитарным — 20%».

«Ъ FM» попросил депутатов Госдумы оценить данные Росстата. Первый зампред комитета по образованию Олег Смолин признал, что проблема роста цен на обучение существует, но для ее решения нужно изменить законодательство: «В современной России доступ к высшему образованию и без того, на мой взгляд, хуже, чем во многих странах-конкурентах. У нас бюджетные места составляют 40% от числа студенческих мест. В Германии или Франции — 80% и выше, а в Штатах, где их примерно столько же, сколько и в России, существует развитая система образовательного кредитования, которая у нас находится в зачаточном состоянии. Кроме того, существует норматив, который требует, чтобы цены на образование росли не быстрее инфляции, однако по факту все наоборот, и во многом это происходит из-за другого правового акта Министерства образования и науки, который требует, чтобы плата за обучение была не ниже установленной для бюджетных студентов. Выглядит это логично, но неправильно, потому что в действительности расходы зависят от количества человек в группе. Одно дело, когда группа состоит из пяти, другое дело — из 35.

По сути, чем большее вузы принимают внебюджетных студентов, тем относительно дешевле могла бы быть плата за обучение.

Но для того чтобы остановить рост цен, а может быть даже их снизить, нужно отменить этот нормативно-правовой акт Министерства образования и науки. Нужно снизить налоги на высшие учебные заведения, которые у нас выше, чем в большинстве развитых стран. Соответственно, нужно расширять число бюджетных мест в вузах. Мы неоднократно предлагали законопроект о том, чтобы количество бюджетных мест в вузах в расчете на 10 тыс. студентов составляло 220, сейчас же их — 130».

Что касается качества образования, журнал Forbes изучил эффективность работы российских университетов по десяти показателям. По мнению аналитиков, в тройке лидеров — МИСиС, МГИМО и Физтех. Подробности — в справке «Ъ FM».

Всего в рейтинг вошли 100 российских вузов. Их работу и эффективность анализировали по подсчетам Министерства образования. Методика учитывает не только качество знаний выпускников, но и статистические данные об их трудоустройстве и востребованности в регионах. Аналитики учитывали и то, сколько выпускников впоследствии стали предпринимателями. Forbes также изучил биографию более 1,5 тыс. представителей российской элиты. Среди них — руководители частных и государственных компаний, чиновники и депутаты. Таким образом, вузы проанализировали по десяти метрикам. Максимальное количество баллов набрал Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Следом идут МГИМО, МФТИ и МИФИ. Лишь на пятой строчке — МГУ. В десятку лучших также попали Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, НИУ «Высшая школа экономики» и Финансовый университет. Ростовский университет — единственный южнороссийский вуз, который оказался в верхней части рейтинга и стал одним из двух, попавших в список. В топ-100 также вошел Астраханский государственный университет.

В Федеральной антимонопольной службе «Известиям» сообщили, что рынок услуг в сфере образования в целом является конкурентным, а значит, цены не подлежат госрегулированию и формируются сами.

Глеб Силко, Юлия Жданова