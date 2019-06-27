Выпускники и работодатели разошлись в зарплатных ожиданиях

Хотя работодатели стали платить российским выпускникам и молодым специалистам больше, чем в предыдущие годы, новый уровень зарплат соответствует только минимальным ожиданиям таких соискателей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования рекрутинговой компании Kontakt Intersearch Russia и агентства Graph Visual Communications.В этом году в нем приняли участие 584 компании (собственники, генеральные директора, HR-директора) и 1157 студентов и выпускников российских вузов (до 22 лет включительно).

Так, сейчас компании готовы в среднем платить студентам и выпускникам до 31–40 тыс. руб. в месяц, что выше данных за прошлый год (16–30 тыс. руб. в месяц). В то же время 57% молодых специалистов хотят зарплату от 40 тыс. руб., четверть согласны на 30 тыс., а 15% — на 15 тыс. руб. Главным недостатком молодых специалистов, частично объясняющим нежелание работодателей платить им больше, в компаниях называют нехватку профессиональных знаний (52%). Так, респонденты отметили, что вузы не дают прикладных навыков (73%) и не поспевают за изменениями в технологиях и подходах (56%). Только 8% компаний считают, что вуз дает своим выпускникам отличную базу для дальнейшей работы. Сами по себе завышенные требования к зарплате являются предметом жалоб еще 51% работодателей. Дефицит узкопрофильных специалистов (31%) занимает третье место в списке жалоб нанимателей на выпускников. Только 12% компаний не сталкиваются ни с какими трудностями при найме молодых специалистов.

Работодатели и студенты по-разному оценивают и ключевые компетенции идеального соискателя. Компании выбирают молодежь по личностным компетенциям (74%) и соответствию корпоративной культуре (55%). Наличию законченного высшего образования работодатели отдают только третье место (39%), в то время как 66% студентов и выпускников считают наличие диплома наиболее важным критерием.

Отметим, что по сравнению с уровнем средней зарплаты в РФ (около 40 тыс. руб.), зарплата, предложенная молодежи работодателями, не вызывает удивления. Большей проблемой для молодых специалистов может стать высокий уровень безработицы — среди этой категории населения в последние годы он, по данным Росстата, доходил до 30%.

Анастасия Мануйлова