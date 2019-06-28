Обвинение с доплатой

Жителя Хакасии Артема Юрченко, обвиненного в экстремизме за публикации картинок и видео на религиозные темы в социальной сети «ВКонтакте», абаканский горсуд исключил из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга и обязал Минфин РФ выплатить компенсацию в сумме 50 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование. Однако абаканец суммой компенсации не удовлетворен и намерен в ближайшее время ее обжаловать, запросив 400 тыс. руб.



26 июня Абаканский городской суд обязал Минфин РФ в лице управления Федерального казначейства по Республике Хакасия выплатить жителю Хакасии Артему Юрченко 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование по делу об экстремизме. Информацию “Ъ” подтвердили в пресс-службе суда, отметив, что мотивировочную часть решения суд вынесет на следующей неделе.

В 2016 году 22-летний Артем Юрченко разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько постов. К первому прикреплено видео с выступлением украинского общественного деятеля и писателя Эдуарда Ходоса о нечестных выборах на Украине в 2014 году. А остальные десять — шутливые картинки с изображением патриарха Кирилла и иконы Божьей Матери.

Отдел по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и центр по противодействию экстремизму завели в 2016 году на господина Юрченко два уголовных дела за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Позже их объединили в одно уголовное дело с несколькими эпизодами. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок от трех до шести лет либо штраф в размере от 300 до 600 тыс. руб.

«У Юрченко были заблокированы счета, начали отворачиваться друзья, перестали с ним общаться, ему было очень тяжело»,— рассказал “Ъ” адвокат Владимир Васин. Сам Артем Юрченко отметил, что у него появились проблемы не только с банковскими картами, но и с электронными кошельками. «Во время следствия мне постоянно звонили из правоохранительных органов, забирали компьютерную технику. А во время обыска понятыми были студенты с юридического, все свои. Был сплошной стресс»,— рассказывает он.

Во время следствия по делу провели четыре лингвистические экспертизы, а Росфинмониторинг внес Артема Юрченко в список террористов и экстремистов. Лингвисты сделали вывод, что в опубликованных картинках и видео нет преступных смыслов. По словам адвоката Владимира Васина, прокуратура не стала направлять это дело в суд, потому что «никому не была интересна оправдательная перспектива». Также он отметил, что во время расследования выяснилось, что некоторые материалы по делу имели признаки фальсификации. Например, видео на странице «ВКонтакте» Артема Юрченко длилось 4 мин. 31 сек., а в материалах дела фигурировало видео длительностью 3 мин. 55 сек.

Правоохранительные органы преследовали молодого человека 580 дней, и в октябре 2017 года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. В 2018 году Росфинмониторинг исключил Артема Юрченко из списка экстремистов и террористов. В апреле 2019 года он обратился в суд с иском о возмещении морального вреда.

«Суммой компенсации я не удовлетворен, будем подавать апелляцию»,— рассказал “Ъ” Артем Юрченко. Также 2 июля суд будет рассматривать второй иск о материальной компенсации расходов на адвокатов в размере 150 тыс. руб.

По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, после декриминализации экстремизма несколько оправданных смогли подать иски по реабилитации. Среди них, помимо Артема Юрченко, жители из Майкопа, Барнаула, Ульяновска, Санкт-Петербурга и Вологды.

Закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2018 года. Согласно поправкам, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 282, совершенные впервые, предусматривают административное наказание в виде штрафа до 20 тыс. руб., обязательных работ до 100 часов или ареста до 15 суток. Повторное преступление в течение года влечет уголовную ответственность.

Юлия Сасевич