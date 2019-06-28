Новый Уренгой разоружили

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) оперативники ФСБ задержали группу из 11 человек, которая занималась контрабандой огнестрельного оружия из Украины и Литвы и незаконной модернизацией охолощенного (имитационного) оружия. Эксперты отмечают, что увеличение незаконного оборота оружия связано с боевыми действиями на Донбассе.



Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании в Новом Уренгое 11 человек, которые занимались контрабандой оружия из Украины и Литвы, а также переделывали охолощенное оружие в боевое. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные осколочные гранаты, около 9 тыс. патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия»,— сообщили в ФСБ.

Следственное подразделение ФСБ и МВД рассматривает вопрос о возбуждении уголовных дел по факту незаконного оборота (ст.222 УК РФ) и незаконного изготовления оружия (ст.223 УК РФ). В УФСБ по Тюменской области (курирует ХМАО и ЯНАО) на момент подготовки материала получить комментарий не удалось — в ведомстве не отвечали на звонки.

Продавцы охолощенного оружия в Новом Уренгое были удивлены результатами спецоперации ФСБ. «Мы слышали об этом только из местных сообществ в социальных сетях»,— пояснили собеседники “Ъ-Урал”. В единственном магазине в городе, где продают охолощенное оружие, пояснили, что закупают продукцию на заводе. «Мы ни разу не слышали о подпольных мастерских, которые занимаются модернизацией гражданского оружия в боевое. Для этого нужно иметь очумелые ручки»,— сообщили в магазине, добавив, что «охолощенное оружие неплохо разбирают, а боевое ни разу не спрашивали».

Согласно данным Новоуренгойского горсуда, уголовные дела о незаконном обороте оружия для города — редкость. В 2019 году в суд не поступило ни одного подобного уголовного дела. В 2018 году трое человек были осуждены за незаконное хранение патронов к пистолету Макарова. Как следует из приговоров, в основном задерживали подсудимых в ходе операций МВД «Арсенал». Единственное дело о незаконном изготовлении оружия в городе было возбуждено в 2016 году в отношении Равиля Давлетшина, который переделал в боевой газовый пистолет ИЖ, привез его из Татарстана в Новый Уренгой и хранил у себя дома.

По мнению эксперта по оружию, автора ютуб-канала «Каскад ТВ» Дмитрия Норкина, поток контрабандного оружия в Россию связан с боевыми действиями на Донбассе. «Из-за этого контрабанда оружия упрощена, на рынке огромное количество незарегистрированного оружия, которое и попадает к нам»,— полагает он. По мнению господина Норкина, процесс изменения охолощенного, травматического оружия в боевое не вызовет трудностей. «Контрабанда востребована у террористических, преступных структур. Раньше оружие покупали у военных, но сейчас их очень хорошо контролируют, поэтому боевое оружие либо привозят из других стран, либо самостоятельно переделывают»,— отметил Дмитрий Норкин.

Анастасия Реутова