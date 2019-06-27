«Это один из крупнейших порталов об автомобилях на российском рынке»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о том, как развивался сервис по продаже автомобилей.

Для инвестора любой стартап начинается с денег. Идеи, планы, мечты — это все интересно, но в отличие от реальных показателей не сильно волнует инвесторов. Определив потенциальный доход, в бизнес можно вкладываться и надеяться на лучший экзит в будущем. В 2015 году предприниматель Олег Голубцов нашел очередного инвестора. Начав свой бизнес еще в 2008 году, его сервис по продаже автомобилей Am.ru прошла кризис и дважды была на грани закрытия. Тяжелая конкуренция не позволяла оборотам расти, доход падал, а компания не могла найти инвестора с достаточной сумой на развитие дела. Тогда Олегу предложила помощь и новую должность в компании Rambler&Co, где он некогда работал веб-разработчиком. Возглавив все автомобильные сервисы, включая свой проект, Олегу удалось привести Am.ru к лучшим показателям. Месячная аудитория Am.ru за год выросла почти в два раза, и в середине 2017 года она составляла 517 тыс. уникальных посетителей.

Финансовые результаты

После удачного развития в Rambler, Am.ru заметила другая крупная технологическая компания — Mail.ru Group. Она выкупила у Rambler проект за $10 млн и интегрировала сервис в другой свой портал Юла.ру. Таким образом, сейчас обновленный сервис является одним из крупнейших порталов об автомобилях на российском интернет-рынке.