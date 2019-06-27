Прокуратура потребовала пересмотреть приговоры по делу о трагедии на Сямозере

Прокуратура потребовала отправить на новое рассмотрение дело о гибели 14 детей, отдыхавших в лагере на Сямозере. Потерпевшие представление прокуратуры поддержали.

«Апелляционные представления поддерживаем в полном объеме. В части приговора в отношении Круподерщикова, Ильина, Коваленко, Котович отменить и отправить дело на новое рассмотрение»,— цитирует «РИА Новости» представителя стороны обвинения Ирину Кириллович.

Напомним, трагедия произошла в Карелии 18 июня 2016 года. Группа детей под руководством инструкторов вышла на лодках на Сямозеро и попала в шторм. Одна из лодок перевернулась.

Бывшую директора лагеря Елену Решетову приговорили к девяти с половиной годам колонии общего режима. Столько же получил бывший координатор лагеря Вадим Виноградов. Инструктор Валерий Круподерщиков приговорен к восьми месяцам колонии-поселения. Бывший инструктор Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, а также врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович были оправданы.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Трагедии на Сямозере способствовало техзадание».