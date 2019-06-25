Картель с проспекта Фрунзе

В Томске Следственный комитет России расследует картельный сговор в медицине. По данным управления Федеральной антимонопольной службы и следствия, шесть компаний—поставщиков медизделий, которые фигурируют в уголовном деле, за три года приняли участие почти в полутора сотне аукционов на общую сумму свыше 1 млрд руб., махинации с ценами на электронных торгах принесли им доход в размере более 50 млн руб. С претензиями в свой адрес компании не согласны: выводы томского управления ФАС, которые легли в основу дела, они обжаловали.

В Томске возбуждено уголовное дело о картельном сговоре между поставщиками медизделий, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Шесть компаний, которые его заключили, с 2015 по 2017 год приняли участие в 140 электронных аукционах и 8 запросах котировок на право заключения с томскими медучреждениями госконтрактов на общую сумму свыше 1 млрд руб. Предполагаемый доход участников картельного сговора, по подсчетам следствия, превысил 50 млн руб. Вчера в офисах фирм сотрудники томских подразделений УФСБ и СКР провели обыски и выемки документов.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС), основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) послужили материалы ведомства. В них фигурируют компании ООО ЦДМ, ООО «Оптима», ООО «Мед-Альянс», ООО «Интер-Мед», ООО ТИС и ООО МК ТИС. В 2014–2017 годах они участвовали во множестве закупок для крупных медицинских организаций региона, в частности для Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук, Сибирского государственного медицинского университета, томского НИИ кардиологии.

Согласно выводам УФАС, для создания видимости конкурентной борьбы участники торгов допускали снижение максимальной стоимости контракта на величину от 0,5% до 2,9%. «Формальные конкуренты уступали победу в торгах друг другу по максимально возможной цене»,— сообщили антимонопольщики, отметив, что в аукционах, в которых участвовали другие фирмы, удавалось существенно сбить цену контракта — от 9% до 64%. От внимания УФАС не ускользнуло, что поставщики фактически работали по одному адресу (проспект Фрунзе, 115) и использовали единую инфраструктуру, что позволяло им «согласовывать совместное поведение и участие в торгах». В своем заключении проверяющие отметили, что руководители ООО «Оптима», ООО «Мед-Альянс», ООО «Интер-Мед» являлись одновременно работниками ООО ТИС, ООО МК ТИС либо бывшими сотрудниками этих предприятий. «Между организациями, а также их руководителями систематически заключались беспроцентные договоры займов (установлено 45 таких соглашений на сумму более 146 млн руб.) Заключение беспроцентных договоров займов между конкурентами противоречит принципам разумной деловой цели предпринимательской деятельности, является нетипичным с точки зрения делового оборота»,— считают в УФАС.

В начале апреля комиссия томского УФАС признала компании виновными по ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). ООО ТИС, ООО МК ТИС и ЦДМ (еще три компании были ликвидированы в один день, 6 августа 2018 года) подали заявление в Арбитражный суд Томской области с требованием признать незаконным и отменить решение УФАС. Судебная инстанция приняла иск в производство, а также удовлетворила ходатайство о привлечении к делу трех медучреждений, выступающих заказчиками по ряду госзакупок,— областной клинической больницы, Томского национального исследовательского медцентра и Сибирского государственного медуниверситета. Ближайшее заседание по делу пройдет 18 июля.

Константин Воронов, Илья Галагуз, Новосибирск