Кубку федерации добавили форинтов

Местом проведения финальной части Кубка федерации — главного женского командного теннисного турнира — с 2020 по 2022 год выбран Будапешт, где в середине апреля выступят 12 сильнейших сборных. Общий призовой фонд турнира возрастет в три с лишним раза — до $22,9 млн, причем основную часть этой суммы гарантирует правительство Венгрии.

О том, что Кубок федерации ждет серьезная реформа, аналогичная той, которая уже произошла в Кубке Дэвиса, стало известно 1 марта, когда Международная федерация тенниса (ITF) объявила об изменении регламента женского командного чемпионата мира. Тогда же национальным федерациям было предложено высказать свою заинтересованность в проведении финальной части обновленного турнира — Fed Cup Finals. Напомним, что в ней примут участие 12 команд, разбитых на четыре подгруппы, победители которых выходят в play-off. Матчи, как и в обновленном Кубке Дэвиса, будут состоять из трех встреч — двух одиночных и одной парной.

Вчера стали известны детали предстоящего состязания. Оно, как рассчитывают организаторы, должно выйти на качественно новый уровень. С 2020 по 2022 год турнир будет проводиться в Будапеште в зале Laszlo Papp Budapest Sports Arena, вмещающем 12,5 тыс. зрителей. При этом общий призовой фонд Кубка федерации, который по сравнению с прошлым годом уже увеличился в два раза и на данный момент равен $7,2 млн, утроится и c учетом зональных соревнований составит $22,9 млн.

Значительная часть этой суммы — $18 млн — приходится на Fed Cup Finals. $12 млн будут разыграны 12 сильнейшими командами в финальной части, причем команде-победителю достанется $3,2 млн, финалисту — $2 млн, двум полуфиналистам — по $1,4 млн, восьми участникам группового этапа — по $500 тыс. Остальные $6 млн в зависимости от результатов ITF распределит между 12 федерациями, чьи команды принимают участие в Fed Cup Finals. Федерация-чемпион получит $1,2 млн, финалист — $850 тыс., полуфиналисты — по $750 тыс., участницы группового этапа — по $300 тыс.

Полный список конкурентов венгерской столицы не опубликован, однако, как стало известно “Ъ”, в него входили более десяти городов Европы, а также Ближнего Востока и восточного побережья США, то есть тех регионов, которые в середине апреля подходят для проведения Fed Cup Finals с точки зрения турнирного календаря. Преимуществами Будапешта исполком ITF счел его туристический потенциал, удобное географическое положение (этот город находится сравнительно недалеко от Штутгарта, в котором на следующей апрельской неделе проводится грунтовый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA)), а также финансовый фактор.

C целью проведения Fed Cup Finals из венгерского государственного бюджета начиная с этого года на протяжении четырех лет планируется выделять от 3,2 млрд форинтов ($11,2 млн) до 6,6 млрд форинтов ($23,9 млн) ежегодно, причем из части этих денег будет формироваться призовой фонд турнира. Отметим, что инвестиционная компания Kosmos под руководством футболиста «Барселоны» Жерара Пике, которая занимается организацией финальной части Кубка Дэвиса, к Fed Cup отношения не имеет.

«Реформа Кубка федерации позволит вывести его по размеру призовых на уровень крупнейших турниров, в том числе чемпионатов Большого шлема,— сказал “Ъ” член совета директоров ITF, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.— А это, в свою очередь, должно автоматически повысить интерес к Fed Cup со стороны ведущих игроков».

Laszlo Papp Budapest Sports Arena, названная в честь трехкратного олимпийского чемпиона по боксу Ласло Паппа, представляет собой современный, полностью перестроенный зал, заново открытый в 2003 году. В нем проходило немало крупных соревнований по различным видам спорта, в том числе показательные матчи по теннису с участием экс первых ракеток мира Ивана Лендла и Стефана Эдберга. Еще три тренировочных корта будут уложены в расположенном в пяти минутах ходьбы Будапештском олимпийском центре, под крышей которого в феврале регулярно проводится турнир WTA с призовым фондом $250 тыс.

Поскольку Fed Cup Finals предваряет европейский грунтовый сезон, исполком ITF логично посчитал целесообразным его проведение на грунте. Этот вопрос уже решен. А вот переговоры с WTA по поводу начисления игрокам, участвующим в Fed Cup Finals, рейтинговых очков, еще продолжаются.

Напрямую в финальную часть турнира попадают финалисты нынешнего розыгрыша — Австралия и Франция, а также два обладателя wild card (одна из них гарантирована Венгрии как стране-организатору). Еще восемь команд отберутся на Fed Cup Finals по итогам квалификационного раунда, который состоится в феврале после окончания Открытого чемпионата Австралии 2020 года. На этой стадии двухдневные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч. В отборе примут участие Россия, Белоруссия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Япония, Казахстан, Латвия, Румыния, Словакия, Испания, Швейцария и США. Дата жеребьевки, в результате которой определятся восемь пар, будет объявлена отдельно.

Евгений Федяков