ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»

В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф». При этом, по данным «Фонтанки.ру» оперативные мероприятия силовиков проходят по всем городам, где работает автодилер.

Со ссылкой на источник в СКР издание уточняет, что уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По предварительной информации, следствие подозревает, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж.

В компании «Рольф» “Ъ-СПб” подтвердили участие сотрудников УФСБ в оперативных мероприятиях, добавив, что инициировал их центральный аппарат СКР.

Отметим, что в Петербурге у ГК «Рольф» действуют пять салонов. По итогам 2018 года на ее долю пришлось 16,5% от общего объема продаж новых автомобилей в городе.