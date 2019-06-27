Власти ДНР и ЛНР передадут Украине через Медведчука четверых пленных

В минском «Президент-отеле» прошли переговоры одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Был поднят вопрос о передаче украинской стороне нескольких удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц. По просьбе господина Медведчука в одностороннем порядке будут освобождены четыре человека, осужденные в самопровозглашенных республиках Трое из них — украинские военнослужащие. Их передадут господину Медведчуку завтра, 28 июня, здесь же в Минске.

На встрече также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, восстановления объектов экономики и инфраструктуры и возобновления социально-экономических связей.

В январе текущего года Виктор Медведчук заявил о подготовке его партией мирного плана урегулирования конфликта в Донбассе, который будет включен в ее предвыборную программу. Согласно ему, на востоке Украины предлагается создать автономный регион Донбасс с собственными органами госуправления — парламентом и правительством. Как заявлял ранее господин Медведчук, это предусмотрено украинской конституцией, в которой автономией является Крым.

Согласно опубликованному 26 июня опросу украинской социологической группы «Рейтинг», партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» может показать второй результат на выборах в Верховную раду, запланированных на 21 июля. За нее готовы проголосовать 12,1% из тех, кто определился со своими симпатиями. На первом месте поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа». Партию «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука поддерживают 8,4% жителей Украины, «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 7,2%, а «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 7%.

О предвыборной ситуации на Украине читайте в публикации “Ъ” «Украинских кандидатов проверяют на оседлость».

Владимир Соловьев, Минск