Уралмашзавод отгрузил краны для приморской «Звезды»

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) завершило отгрузку двух тяжелых мостовых кранов грузоподъемностью 320 тонн в адрес заказчика — судостроительного комплекса «Звезда» (Большой камень, Приморский край). «Основные технологические узлы (балансиры, тележки главного и вспомогательного подъема, траверсы и крюки) были изготовлены в цехах УЗТМ, крупногабаритные детали, в том числе пролетные балки, — на площадке Славянского судоремонтного завода (ССРЗ, Приморский край) в строгом соответствии с технологиями разработчика и под контролем специалистов Уралмашзавода»,— говорится в сообщении уральского предприятия. На ССРЗ был собран полный комплект оборудования, а также проведена контрольная сборка мостов кранов. «Организация укрупнительной сборки на Славянском заводе, который находится недалеко от места назначения, а также комплектная отгрузка морем, позволили поставить на площадку заказчика уже готовые к установке узлы. Это даст нам возможность осуществить монтаж оборудования в максимально короткие сроки»,— отметил первый заместитель гендиректора УЗТМ Евгений Прохоров.

Судостроительный комплекс «Звезда» – первая в России верфь крупнотоннажного судостроения. Ее сооружение ведется в бухте города Большой Камень Приморского края на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) и Дальневосточного завода «Звезда». Проект реализуется по поручению президента и правительства России консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Предприятие будет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. т, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов и другие. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с предприятием эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов.

Алексей Буров