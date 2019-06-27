В действиях ударившей женщину судьи не нашли хулиганства

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению местной жительницы Людмилы Пономаренко, которая просила наказать судью Динского районного суда Светлану Дубовик. Как ранее сообщал “Ъ”, 12 мая в соцсетях появилась видеозапись, на которой судья Дубовик бьет по лицу женщину, снимающую ее на телефон.

Как стало известно “Ъ”, СКР отказал в возбуждении дела, усмотрев в ситуации обоюдный конфликт (копия постановления об отказе в возбуждении дела имеется у редакции). По мнению ведомства, Людмила Пономаренко поднесла телефон слишком близко к лицу судьи, та отмахнулась от нее и случайно задела рукой. Конфликт с участием судьи Светланы Дубовик произошел в станице Динской вечером 11 мая. Автомобиль, пассажиром которого была госпожа Дубовик, подъехал к дому семьи Пономаренко, и водитель потребовал убрать с дороги машину хозяев дома, из-за чего произошла ссора. Водитель, по мнению очевидцев, был в нетрезвом состоянии.

Конфликт с участием судьи Светланы Дубовик должен был рассматриваться на заседании Квалификационной коллегии судей края в мае, однако судья ушла на больничный, следующее слушание ККС по ситуации со Светланой Дубовик пройдет 28 июня.

Анна Перова, Краснодар