АО «ТАИФ» оставит нераспределенной все 106 млрд рублей чистой прибыли

Собрание акционеров АО «ТАИФ», состоявшееся в четверг, приняло решение оставить нераспределенной чистую прибыль 2018 года в сумме 106 млрд руб. Об этом сообщил председатель совета директоров АО ТАИФ Рустем Сультеев. Он добавил, что в дальнейшем акционеры вернутся к вопросу распределения прибыли.

Напомним, в прошлом году акционеры отказались от дивидендов по итогам 2017 года. Совет директоров не стал раскрывать размер чистой прибыли, однако известно что EBITDA компании тогда составила 109 млрд руб.

По данным на 2014 год, 19,9% акций АО принадлежат бывшему гендиректор ТАИФа Альберту Шигабутдинову и членам его семьи через учрежденные ими компании. Сыновьям первого президента Татарстана Радику Шаймиеву и Айрату Шаймиев - по 11,45%. 8% акций владеет председатель совета директоров Рустем Сультеев, по 4,5% - заместители гендиректора ТАИФа Гузелия Сафина и Владимир Пресняков, 2,42% — банк "Аверс", в числе бенефициаров которого Радик Шаймиев, Альберт Шигабутдинов и Рустем Сультеев.

“Ъ-Казань”