ФК «Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ на стадионе «Газовик»

Футбольный клуб «Оренбург» будет проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Газовик». Об этом сообщил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, принципиальное решение было принято после встречи с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. После этого приступят к решению задач по укреплению спортивной базы.

Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что оренбургский стадион «Газовик», вмещающий 7500 зрителей, не прошел лицензирование. Футбольный клуб «Оренбург» планировал проводить домашние матчи на «Самара Арене».

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял предпоследнее место по средней домашней посещаемости. Средняя домашняя посещаемость стадиона «Газовик» составила 4929 зрителей. Средняя заполняемость арены составила 65,7%, что стало одним из лучших показателей в лиге.

Согласно регламенту Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), домашние стадионы клубов, участвующих в турнире, должны вмещать более 10 тыс. зрителей.

Андрей Сазонов