«Оренбург» собирается проводить домашние матчи на «Самара Арене»

Футбольный клуб «Оренбург» планирует проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Самара Арене». Оренбургский стадион «Газовик», вмещающий 7500 зрителей, не прошел лицензирование. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

В РПЛ при составлении календаря на сезон-2019/20 исключили в одном туре домашние игры «Оренбурга» и «Крыльев Советов». Таким образом, на «Самара Арене» в течение сезона могут провести более 30 матчей чемпионата России и кубка страны.

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял предпоследнее место по средней домашней посещаемости. Средняя домашняя посещаемость стадиона «Газовик» составила 4929 зрителей. Средняя заполняемость арены составила 65,7%.

Ранее сообщалось о намерениях провести капитальную реконструкцию стадиона «Газовик». Вместимость арены планировалось увеличить до 12 тыс. зрителей. О сроках финансирования и реализации проекта не уточнялось.

Согласно регламенту Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), домашние стадионы клубов, участвующих в турнире, должны вмещать более 10 тыс. зрителей.

Андрей Сазонов