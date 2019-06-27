Власти Алтая сдадут тепличный комплекс «Индустриальный» в аренду «Горкунову»

Крупнейший на Алтае тепличный комплекс «Индустриальный» будет сдан в аренду группе компаний «Горкунов». Об этом сообщил минсельхоз Алтайского края. «Комбинат планируется передать в аренду. Для этого проведены переговоры с ООО «Тепличный комбинат «Толмачевский» (входит в ГК «Горкунов».— “Ъ”), который имеет серьезные намерения развивать тепличное производство в Алтайском крае»,— говорится в сообщении министерства.

«Индустриальный» находится в краевой собственности. В октябре прошлого года власти не смогли продать комплекс — на торги не было подано заявок. Начальная стоимость была определена в 1,3 млрд руб. В ноябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что акций тепличного комплекса ОАО «Индустриальный» исключены из плана приватизации. Власти объяснили, что комплекс начал выращивать продукцию в рамках культурооборота 2019 года и продолжает реализацию инвестпроекта по модернизации теплиц. «Длительное нахождение предприятия в состоянии смены собственника могло негативно отразиться на предоставлении ему кредитных ресурсов банками»,— комментировал решение губернатор.

«Индустриальный» — один из крупнейших в Сибири тепличных комплексов. Площадь теплиц — 25,65 га, открытого грунта — 48 га. «Индустриальный» ежегодно производит более 10 тыс. т свежих овощей (огурцы, томаты, перец, баклажаны и зеленые культуры). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка предприятия составила 710,8 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Оксана Павлова