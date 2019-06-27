Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и выявила финансовые нарушения на сумму более 1 млрд руб., в том числе признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн руб. В частности, ЦБТ завышала стоимость проектно-сметной документации по капремонту объектов таможенной службы. Так, стоимость работ по одному административному зданию в Москве выросла на 27,2 млн руб. за счет покупки дорогостоящих предметов интерьера и гоночных автосимуляторов.

Также ЦБТ заключила контракт с компанией «Киберинжиниринг» стоимостью всего 1,18 руб. За эту сумму компания осуществляет строительный контроль, а также ряд других работ, включая подготовку проектной документации, которая и так уже была сделана.

Ранее “Ъ” стали известны результаты проверки Счетной палатой подведомственного Минпромторгу Фонда развития промышленности (ФРП). Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

О другой проверке Счетной палаты читайте в публикации “Ъ” «Банку России указали на выводы».