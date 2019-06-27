Банку России указали на выводы

ЦБ до сих пор не принял нормативную базу, устанавливающую сроки принятия решения об аннулировании лицензии негосударственных пенсионных фондов (НПФ), утверждают в Счетной палате. Это создает риски «несвоевременного надзорного реагирования» и условия для утраты активов НПФ в результате задержек с принятием решения. В отсутствие регламентации эти вопросы отдаются на откуп должностным лицам регулятора. Но и установлением жесткой нормативной базы проблемы с реализацией рисков по выводу активов накануне отзыва лицензии не решить, полагают эксперты.

Счетная палата (СП) по итогам последней проверки ЦБ как надзорного органа за ликвидацией НПФ выявила «риски несвоевременного надзорного реагирования». Это следует из отчета СП, с которым ознакомился “Ъ”. В частности, по мнению госаудитора, задержка с началом процедуры аннулирования лицензий некоторых фондов создавала условия для утраты активов этих НПФ.

СП проверяла ход ликвидационных процедур НПФ за период с 2014 года по ноябрь 2018 года. В 2015 году с рынка ушли 42 НПФ, а за следующие три года — еще 20 НПФ. Сейчас 55 НПФ проходят процедуру ликвидации, в период проверки процедура принудительной ликвидации была завершена в отношении девяти фондов.

В ходе своей проверки СП выявила «ненадлежащее исполнение» ЦБ полномочий в части разработки и утверждения ряда законодательно предусмотренных документов (см. “Ъ” от 28 февраля). В частности, как отмечается в отчете, не была разработана нормативная база, регламентирующая аннулирование регулятором лицензий НПФ, в том числе не определены «сроки принятия решения об аннулировании лицензии НПФ, введения запрета на осуществление операций НПФ по ОПС» и т. п. По мнению аудиторов, это создает «риск несвоевременного надзорного реагирования». В частности, после принятия судом решения о ликвидации НПФ «Газгео-Гарант» ЦБ отозвал лицензию у этого фонда лишь спустя восемь месяцев. При этом основанием для отзыва лицензии регулятором стали нарушения сроков сдачи отчетов (см. “Ъ” от 3 июня 2016 года). Слишком долго, по мнению СП, занял процесс отзыва лицензий фондов «Первый национальный» и «Мечел-фонд», НПФ Торгово-промышленной палаты (ТПП), НПФ металлургов, «Церих» и «Уральский финансовый дом», входивших в группу бывшего топ-менеджера АФК «Система» Евгения Новицкого. «По состоянию на декабрь 2015 года у Банка России имелись основания для отзыва лицензий у этих фондов»,— указано в отчете. Отзыв же лицензий у этих НПФ произошел в июне следующего года (см. “Ъ” от 23 июня 2016 года).

«При отсутствии предусмотренного действующим законодательством нормативного акта Банка России задержка с началом процедуры аннулирования лицензий данных НПФ создавала условия для утраты их активов»,— указывает госаудитор. Согласно выпискам по специальным счетам пенсионных накоплений и резервов, а также собственных средств, открытым в АСВ для НПФ, подконтрольных господину Новицкому, на конец прошлого года ликвидатор реализовал имущества, находящегося на балансе этих фондов, на 10,9 млрд руб., или 35,6% от его балансовой стоимости на момент начала ликвидации.

«Действительно, риски вывода активов в результате промедления ЦБ в процессе отзыва лицензии реализуются»,— говорит руководитель комитета Ассоциации НПФ по малым и региональным фондам Алексей Морозов. Но, по его словам, нормативным установлением жестких сроков дело не решить. «Чтобы избежать их, необходима личная ответственность кураторов фондов, причем на одном кураторе не должно висеть несколько фондов сразу — он не справится»,— полагает он.

Вопрос о реализации рисков в связи с несвоевременным реагированием ЦБ, а также утраты активов не рассматривался, поскольку проверялась деятельность регулятора, заявили в СП. Также представитель госаудитора отметил, что, по информации из ЦБ, «в рамках работы по выявлению в законодательстве избыточных и фрагментарных полномочий по регулированию деятельности НПФ» подготавливается предложения в Минфин по исключению из законов полномочий регулятора по утверждению порядка принятия ЦБ решения об аннулировании лицензий НПФ. В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

Илья Усов