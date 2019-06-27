Импортозамещение с самонаведением

“Ъ” стали известны результаты проверки Счетной палатой (СП) подведомственного Минпромторгу Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд — инструмент импортозамещения: он выдает льготные займы для организации таких производств. Однако госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки. Его заемщики, в свою очередь, неоднократно завышали стоимость своего участия в проектах и срывали сроки их реализации, де-факто используя льготные кредиты ФРП не по назначению.

В 2014–2018 годах в рамках промышленной и медицинско-фармацевтической госпрограмм ФРП получил из бюджета 87,9 млрд руб., из них на программу льготных займов — 86,1 млрд руб. Отчет СП, подписанный аудитором Сергеем Агапцовым, признает, что фонд стал «действенным механизмом» поддержки производств — за этот срок ФРП профинансировано 56 проектов импортозамещения на 18 млрд руб., 179 проектов внедрения передовых технологий на 38,4 млрд руб., 52 лизинговых проекта на 8 млрд руб. и др. С 2019 года мандат ФРП расширен экспортным нацпроектом — он распределяет и экспортные субсидии.

Претензии аудиторов вызвало отсутствие данных о контроле исполнения стратегии ФРП в 2016–2018 годах как Минпромторгом, так и набсоветом и директором фонда. Так, «перечень мероприятий, направленных на развитие фонда, не определен», стратегия его развития с 2015 года не актуализировалась — а цели и ожидаемые результаты устарели и не учитывают новых стратегических документов, включая указ президента о национальных целях. Отметим, во многом это вызвано тем, что работа ФРП после передачи его Минпромторгу велась в условиях постоянного расширения полномочий и финансирования: так, за 2015–2018 годы объем субсидии ФРП из бюджета вырос почти в 12 раз, до 60,8 млрд руб. При этом с 2014 года подходы федеральных властей к импортозамещению не раз менялись, как и критерии доступа производств к господдержке. В 2014–2016 годах правительственная комиссия по импортозамещению активно строила планы по выпуску в РФ изделий, ввоз которых был закрыт санкциями США, позднее энтузиазм в этом направлении угас.

Рост финансирования ФРП сопровождался накоплением неиспользуемых средств (13 млрд руб. на начало 2019 года) и невыполнением или снижением целевых показателей: так, за 2016 год объем выручки бизнеса от проектов на средства фонда составил лишь 68,8% плана (факт — 15,3 млрд руб., план — 22,2 млрд руб.). В 2017 году показатель был выполнен уже на 99,6% (факт — 54,8 млрд руб.), но это стало результатом снижения плана: с 72,5 млрд руб. до 55 млрд руб. Постфактум снижались и другие целевые показатели — а первичные, завышенные, «использованы фондом для обоснования дополнительной потребности в финансировании», говорится в отчете СП. Такие корректировки «не позволяют оценить эффективность деятельности фонда», говорится в отчете. Не утверждена Минпромторгом и методика расчета целевых показателей эффективности использования субсидии, не было и оценок эффективности расходов фонда.

Те же претензии СП высказывает и к конкретным проектам ФРП. Так, отчет фиксирует случаи учета имущества заемщиков по завышенным ценам. Рекордом в отчете стало завышение АО «Станкотех» стоимости движимого имущества, приобретенного для проекта, более чем в 16 раз — притом что часть его оказалась в залоге у банка. Проблемы использования заемщиками средств фонда, «несвоевременная реализация проектов, несоблюдение поставщиками сроков… ненадлежащее обеспечение обязательств заемщиками создают риски несвоевременного возврата займов и утраты средств фонда»,— отмечает СП. По итогам проверки представления СП получат глава Минпромторга Денис Мантуров, директор ФРП Роман Петруца, информация будет направлена в ФСБ, а отчет госаудиторов — в Совет федерации и Госдуму.

Олег Сапожков