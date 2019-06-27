Лучшие песни о любви

25 июня на 47 году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонек» и многих других.

Группа «Високосный Год» была создана в конце 1980-х. В 2000-м году вышел единственный альбом «Который возвращается», вскоре ставший платиновым. Под одной обложкой были собраны песни, которые к тому времени звучали буквально из каждого окна, а также из окна каждого автомобиля, а песня «Тихий огонек» стала главной в народном сериале «Дальнобойщики». Песни Ильи Калинникова очень любили радиостанции, а стало быть, и водители. В них сочеталась доверительная бардовская интонация и легкий (кто-то скажет — наивный) рок-аккомпанемент, вызывавший ассоциации с мелодиями из советских фильмов 60-70-х. Их признавали «своими» и слушатели шансона, и рок-аудитория. Тем более, что мотивы с первого раза намертво въедались в память. В 2000 году группа выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой, где выглядела на общем фоне инородным телом, но получила огромное количество новых поклонников.

Сложно вспомнить, кто еще в 1990-е и 2000-е умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях. Поэтическая интонация Ильи Калинникова — это голос московского, именно московского интеллигента, пытающегося уберечь в большом городе «тихий огонек» своей души, попросту — остаться человеком. Главные хиты «Високосного Года» — «Метро», «Тихий огонек», «Шестой день осени», «Лучшая песня о любви», «Кино», «Приносящий удачу» — по сей день часто звучат в эфире, а пассажиры просят водителей сделать погромче.

Впрочем, «хиты» — это песни, которые кого-то победили. Илья Калинников точно никого не хотел победить. На цифровых платформах можно найти далеко не все произведения «Високосного Года», да и группа в последние годы была виртуальной творческой единицей. После насыщенной концертами первой половины 2000-х пришло время смен состава, новые песни выходили все реже. В начале нынешнего десятилетия Илья Калинников редко появлялся на сцене, зато неизменно остро высказывался на разные темы в соцсетях, жарко спорил с блогерами. В 2014 году «Високосный Год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие». В последние годы Илья Калинников свел публичную активность, практически, к нулю, продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой, быть по-настоящему независимым музыкантом.

Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. По информации директора группы «Високосный Год» Алексея Кана, причиной смерти стала остановка сердца.

Борис Барабанов