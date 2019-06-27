Как будут модернизироваться действующие научные суда

Сверх 28,4 млрд руб. на строительство нового флота 8 млрд руб. в нацпроекте «Наука» заложены на модернизацию пяти действующих научно-исследовательских судов. Как следует из протокола совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой 14 июня, в 2019 году должна быть проведена дефектация этих судов. К 1 сентября «Роснефть» и ОСК должны провести оценку целесообразности, возможности и сроков реконструкции судов, а также оснащения их оборудованием с преимущественным использованием производственного потенциала российских организаций и финансовых затрат на эти работы.

В Институте океанологии РАН (ИО) проведение дефектации судов в 2019 году называют «еще одним проявлением крайней глупости и непрофессионализма». Дефектация выполняется при плановой постановке судна в док для выполнения ремонта. Судовладелец всегда знает, какие компоненты судна подлежат ремонту. Отдельно дефектацию никто не делает, и средств на это министерством не запланировано ни в 2019 году, ни в последующих годах, заключают в ИО. При этом и «Роснефть», и ОСК заявляют о готовности провести данные работы. Как сообщили “Ъ” в «Роснефти», помимо строительства мощности ДЦСС позволяют проводить модернизацию и ремонт судов. В ОСК говорят, что планируют заняться модернизацией четырех судов, базирующихся в Калининграде.

Анастасия Веденеева