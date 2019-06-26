«Чтобы выпускники гарантированно оставались в регионе, нужно их плохо учить»

— Сейчас в Перми и других муниципалитетах края проходит реорганизация школ. С чем связана необходимость в таких действиях, насколько существенной будет экономия?

— Реорганизацией занимаются муниципалитеты. Мы с уровня министерства не спускаем каких-либо планов или требований. Не идет речь и об экономии бюджетных средств: объем финансирования школ остается в соответствии с нормативами на образовательную деятельность и содержание здания. А малокомплектные школы получают и продолжат получать средства сверх норматива. Более того, школы, участвующие в реорганизации, получат дополнительное оборудование и технику. Цель реорганизации — не экономия, а повышение качества образования.

Вопрос о закрытии школы ставится только в самом крайнем случае. Например, если школа не отвечает требованиям безопасности или вызывает опасение ее санитарное состояние. В подавляющем большинстве случаев речь идет не о закрытии школ, а об объединении двух школ в одно юридическое лицо. Вторая школа становится структурным подразделением первой. Если мы маленькую школу присоединяем к крупной школе, это позволяет решить проблему обеспеченности кадрами, спортивными залами, лабораториями, оборудованием. Например, в прошлом году к нам обратился Октябрьский район с предложением объединить Ольховскую школу с Атнягузинской. Даже спустя год уже понятно, что решение верное. В Ольховской школе была острая нехватка педагогов. Не было учителей по истории, обществознанию, физике, географии, музыке, информатике. Успеваемость учеников — намного ниже средней по району. К тому же в школе низкая скорость интернета, аварийный пищеблок, есть необходимость в замене кровли здания, ремонте полов в классах и коридоре. При этом в 13 километрах (20 минут езды со скоростью 40 км\час) успешно работает Атнягузинская школа, которая занимает лидирующее место в рейтинге сельских средних школ района. Дорогу до новой школы за лето отремонтировали, приобрели автобус для безопасной перевозки детей. Итоги учебного года муниципалитеты подведут чуть позже, после завершения основного этапа ЕГЭ, но по отзывам учеников и родителей уже ясно, что присоединение пошло им на пользу. Таким образом, мы видим, что качественное образование можно обеспечить только при объединении ресурсов.

— Если экономия не предполагается, то зачем сокращать административный персонал школ?

— Как правило, в сельских районах школа — одно из наиболее востребованных мест работы. Поэтому штат раздувается неимоверно, а зарплата для административно-управленческого персонала составляет до половины от общего фонда оплаты труда. Например, на сто детей приходится пять завучей. Хотя в данном случае из административного персонала, вероятно, достаточно одного директора. А в прошлом году мы обнаружили учреждение, в котором на двести детей приходилось пять бухгалтеров. В Перми тоже существуют школы, в которых трудятся три-четыре бухгалтера или десяток завучей. Мы боремся с неоправданно раздутым штатом, так как деньги должны уходить учителям.

Не стоит забывать и о подушевом принципе финансирования, когда зарплаты учителей напрямую зависят от количества детей в школе. Таким образом, школы с 1 тыс. учеников и сельские малокомплектные, в которых учится меньше 50 человек, оказываются в неравных условиях. Выходом из ситуации как раз является реорганизация и объединение ресурсов.

К примеру, в результате объединения Рассоленковской и Кыновской школ Лысьвенского района зарплата педагогов вырастет на 30%. А в Пермском районе в определенных школах средняя зарплата педагога увеличится на 5 тыс. руб. (с 26,1 тыс. руб. до 31 тыс. руб.).

— В таком случае существует риск, что при сокращении возрастет нагрузка на оставшихся завучей…

— Сама долгое время работала завучем, и знаю, что завучи — самые загруженные люди в школе, выполняющие сложную работу. Поэтому нагрузка была и будет всегда. Но можно делегировать часть своих обязанностей другим педагогам. Например, почему методические объединения должен обязательно курировать заместитель директора? С этими обязанностями вполне может справиться опытный педагог. Нет необходимости создавать дополнительные ставки завучей, когда часть нагрузки могут взять на себя учителя. Естественно, за доплату.

— Критики процесса оптимизации утверждают, что в результате школы потеряют свою уникальность, а педагогические коллективы могут сократиться. На ваш взгляд, имеют ли эти опасения основания?

— Конечно, у каждой школы есть своя история и особенности. И это очень хорошо. Но почему из-за реорганизации все это должно исчезнуть? На мой взгляд, мы, наоборот, получим синергетический эффект от объединения одной хорошей школы с другой. Если хорошие традиции двух учреждений станут общими, то что в этом плохого? Педагогический коллектив также сохранится и продолжит вести уроки. Конечно, исчезает ставка одного директора и сокращается административный персонал. Но сейчас губернатор предложил предусмотреть возможность сохранения зарплаты директора, если он согласен продолжать работать учителем и помогать директору объединенного учреждения.

— На ПЭМФ было подписано соглашение между правительством Прикамья и компанией «Яндекс» об использовании образовательных продуктов в школах. О каких комплексах идет речь?

— В этом году был презентован новый продукт — «Яндекс. Уроки музыки». Он дает преподавателям методические рекомендации по проведению уроков музыки в начальной и средней школе и позволяет прослушать музыкальные произведения из школьной программы. С нового учебного года около 30 школ региона начнут работать с сервисом. А в перспективе этот методический ресурс могут бесплатно получить практически все краевые школы.

— Ранее краевые школы начали работать с «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Лицей». Насколько оказались востребованы эти форматы?

— «Яндекс.Учебник» — это очень хороший и востребованный ресурс для начальной школы. С момента начала использования учебника прошло полгода, сейчас сервисом пользуются около 2 тыс. учителей и более 34 тыс. учеников из почти 600 школ Пермского края. Формат «Яндекс.Лицей» предлагает обучение старшеклассников программированию. Пока у нас работают только три образовательные площадки. Но этого мало, и в следующем учебном году их количество будет увеличено.

— В мае губернатор Пермского края предложил запустить в школах проект по предпринимательскому образованию. На какой стадии он находится сейчас, чем обусловлена актуальность проекта?

— В настоящее время всем понятно, что многие выпускники школ станут предпринимателями. Губернатор поручил министерству разработать программу по развитию соответствующих навыков. Мы подготовили программу совместно с Высшей школой экономики, и в ближайшее время представим наши разработки губернатору. Программа включает в себя не только теорию, но и практическую часть — разработку и реализацию собственного проекта. Такие уроки будут внедряться постепенно: сначала в нескольких школах, в рамках пилотного проекта, а потом и по всему краю.

— Не окажется ли школьная программа перегружена после введения дополнительного предмета?

— Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Последняя составляет от 6 до 12 часов и определяется школой. При этом у некоторых школ, из-за недостатка преподавателей или специальной литературы, эта часть не всегда наполнена интересным и востребованным содержанием. Мы же предлагаем обучить учителей и обеспечить их методикой преподавания, для того чтобы они могли вести уроки на тему предпринимательства и финансовой грамотности. Перегрузки учебного плана не будет, все укладывается в действующую норму по количеству часов. При этом возможность проведения таких уроков остается и у тех школ, в которых вариативная часть заполнена. Так как остается десять часов на внеклассную работу и курс можно провести в рамках внеурочной деятельности.

— Согласно майским указам президента РФ от 2012 года, заработная плата учителей к 2018 году должна сравняться со средней зарплатой в регионе. Удалось ли выполнить этот показатель?

— Мы выполнили указ президента. На сегодняшний день зарплата педагога соответствует средней зарплате в экономике Пермского края. Это около 30 тыс. руб.

— Это зарплата педагога на одну ставку?

— Учителя тоже часто задают этот вопрос, говорят о том, что приходится работать на две-три ставки. На самом деле средняя нагрузка на учителя составляет 1,3 ставки. Это примерно 23–24 часа аудиторной нагрузки в неделю. Средняя зарплата по региону тоже считается не за ставку, считается общий заработок.

— При предыдущем главе региона одним из приоритетов ставилось повышение качества и престижа среднего профессионального образования. Удалось ли выполнить эти задачи?

— Действующий глава региона Максим Решетников ставит перед нами аналогичные, но еще более сложные задачи. Наличие рабочих, специалистов среднего звена крайне важно для Пермского края из-за большой концентрации промышленных предприятий на территории региона. Сейчас 56% процентов выпускников девятых классов поступают в учреждения среднего профессионального образования. В 2019 году учреждения СПО планируют принять на бюджет примерно 14,3 тыс. человек. Это самое массовое образование, востребованное экономикой региона, и мы не имеем права делать его некачественным.

Мы ориентируемся на подготовку кадров в соответствии с потребностями предприятий и организаций края: уменьшаем заказ на профессии, которые можно получить за три-четыре месяца, убираем невостребованные специальности и увеличиваем подготовку на специальности, требующие высокой квалификации. Еще одно приоритетное направление — подготовка специалистов по международным стандартам — WorldSkills, участие в профессиональных соревнованиях. Сейчас в регионе на базе учреждений среднего профессионального образования действует 32 центра компетенций по стандартам WorldSkills. В этом году мы планируем оснастить 22 из них. В центры поставим оборудование по таким направлениям, как мехатроника, аддитивные технологии, ИТ и программные решения для бизнеса, графический дизайн, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство.

В системе профессионального образования в первую очередь мы ориентированы на формирование практических навыков. На это направлена система дуального образования, когда 40–50% времени отводится на занятия в учебном заведении, а остальное время практическим занятиям на предприятиях.

— С какими предприятиями уже выстроены отношения?

— Это «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ», «Протон», «Метафракс», «Газпром» и другие крупные предприятия региона. Сотрудничаем и с небольшими компаниями, сельхозпредприятиями. У каждого учреждения есть свои партнеры. Мы стараемся выстроить работу по территориальному принципу. Выпускники колледжа в Чернушке востребованы «ЛУКОЙЛом», в Чайковском и Добрянке готовим кадры для Воткинской и Добрянской ГЭС.

— Не так давно губернатор Пермского края обратил внимание на низкую конкуретноспособность пермских вузов. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Думаю, что Пермскому краю, как региону с развитой экономикой и наукой, нужны сильные вузы. По данным Рособрнадзора, наши университеты входят в топ-10 российских вузов, которые выбирают «стобалльники». Но, конечно, нужно ставить более амбициозные задачи. При этом мы не просто ставим перед университетами соответствующие задачи, но и помогаем вузам развиваться и становится сильнее. Прежде всего, на это направлено создание в Прикамье научно-образовательного центра, занимающегося вопросами рационального недропользования, цифровизации всех сфер жизни региона. НОЦ позволит объединить усилия вузов, научного сообщества и предприятий, чтобы сделать нашу экономику еще сильнее, а лучшие выпускники будут оставаться в крае.

Еще одно направление работы — привлечение иностранных студентов. Сегодня в пермских вузах обучается свыше 2 тыс. иностранных студентов. Дальше всех здесь продвинулся медицинский университет, который привлек очень много студентов из Индии. Но мы ставим для себя задачу увеличить их число к 2024 году до 5 тыс. человек. Поэтому подписали трехстороннее соглашение с ВЭБ.РФ и Минобрнауки России о создании современного, многофункционального студенческого городка.

Строительство университетского кампуса — это один из инструментов трансформации экономики, наряду с созданием у нас научно-образовательного центра мирового уровня и ИТ-университета. Все это позволит привлечь активных молодых людей, способных повлиять на наше будущее, изменить качество жизни населения края.

— В Прикамье продолжается сдача ЕГЭ. Можно ли уже подвести какие-либо предварительные итоги? Школьники справляются?

— Сейчас только середина июня, поэтому основные результаты еще впереди. Однако уже известны результаты базового и профильного экзамена по математике, экзаменов по географии и литературе, истории и химии. Результаты достойные, стабильные и приблизительно совпадают с результатами прошлого года.

На данный момент у нас 40 «стобалльников»: три по истории, тринадцать по химии, десять по профильной математике, шесть по литературе, девять по географии Сейчас начинаются резервные дни, когда сдать экзамен могут выпускники прошлых лет, либо учащиеся, которые не смогли сдать экзамены из-за болезни или других причин.

При проведении экзаменов мы обращаем особое внимание на процедурные вопросы, следим, чтобы все прошло без срывов. Но, к сожалению, уже есть ребята, которые в этом году не получат аттестат из-за нарушения правил экзамена. Нужно понимать, что сейчас списать или перепроверить результаты экзамена друг у друга абсолютно нереально.

— Из-за системы видеонаблюдения?

— Да. Камеры установлены в каждом пункте проведения экзамена и в каждой аудитории, что позволяет полностью контролировать процесс сдачи экзамена каждым ребенком. Видно все, в том числе станции печати и стол преподавателя. Кроме того, в пунктах проведения экзамена установлены устройства, подавляющие сотовую связь, телефоны просто не работают. Все это оборудование устанавливалось постепенно, и к 2018 году видеонаблюдением и устройствами подавления связи оснащены 100% пунктов проведения экзамена. Уже второй год мы работаем в условиях, гарантирующих абсолютно честную сдачу ЕГЭ.

— На количестве нарушений это как-то сказывается?

— Не сильно. У нас каждый год нарушений немного — три-четыре случая. Но это судьбы конкретных ребят, и мы переживаем за каждого.

— Уже несколько лет в Пермском крае студенты, получившие высокие баллы на ЕГЭ и поступившие в пермские вузы, могут получать повышенную стипендию. Однако проблема миграции молодежи из Прикамья все же остается актуальной. В чем проблема? Рассматриваются ли дополнительные меры стимулирования?

— Это очень сложный вопрос. Для того чтобы выпускники гарантированно оставались в регионе, нужно их плохо учить. Потому что высокие результаты ЕГЭ дают возможность поступить практически в любой вуз России, в том числе в ведущие вузы — МГУ и СПбГУ. И ничего плохого в этом нет. Это стимул развивать собственные вузы. Да и смысл повышенной стипендии не в том, чтобы убедить выпускника остаться в регионе, а в том, чтобы у студента была возможность сконцентрироваться на учебе, а не искать параллельную работу.

Важно, чтобы студенты понимали, что регион заинтересован в них и после окончания университета. В прошлом году мы запустили пилотный проект, в рамках которого студенты с высокими баллами по ЕГЭ уже на первом курсе смогут не только получать повышенную стипендию, но и заключить договор с будущим предприятием-работодателем. Кроме того, студенты будут писать курсовые и диплом совместно с будущим работодателем. Думаю, для ребят важно знать, что после окончания вуза они уже будут обеспечены работой. Пока мы выдали 200 таких стипендий. Но если эта мера докажет свою эффективность и люди будут оставаться в крае, то мы готовы расширить программу.

Важно показать ребятам перспективы, именно этим мы сейчас и занимаемся. Поэтому, чем лучше Пермь и Пермский край будут выглядеть в плане социальной инфраструктуры, интересной культурной программы, перспективной и высокооплачиваемой работы, качественной медицины, тем больше желания будет сюда вернуться.