Трамп надеется на «хороший» разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что диалог с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке будет «хорошим». «У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело»,— ответил политик на вопрос журналиста CNN Сары Вествуд о том, попросит ли он российского коллегу «не вмешиваться в выборы в 2020 году».

Here's Trump telling @sarahcwestwood that his conversations with Putin are "none of your business" pic.twitter.com/yri2cm2r6S — Dave Brown (@dave_brown24) 26 июня 2019 г.

Президенты России и США встретятся в третий раз — 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.

Первый полноформатный саммит лидеров двух стран состоялся в Хельсинки в июле 2018 года. Во второй раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог.

О подготовке к встрече лидеров двух стран читайте в маатериале “Ъ” «Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы».