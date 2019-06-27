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Без препаратов саратовские больницы перестали делать противо­туберкулезные вакцины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Саратов провалил пробу Манту

В больницах отсутствуют препараты для вакцин и тестов на туберкулез

Коммерсантъ (Саратов) от

Из-за отсутствия препаратов саратовские больницы и поликлиники отказывают пациентам в пробе Манту и вакцине БЦЖ.Как сообщили „Ъ“ главные врачи нескольких медицинских учреждений, неоднократные обращения в министерство здравоохранения области не имели результата. Некоторые поликлиники закупают препараты на собственные средства, однако их хватает только на плановую вакцинацию. В региональном минздраве утверждают, что серьезных проблем с лекарствами нет и временные перебои будут устранены в самые короткие сроки.


Больницы и детские поликлиники Саратова отказывают пациентам в пробах Манту (тест на иммунитет к возбудителю туберкулеза) и вакцинах БЦЖ (вакцина от туберкулеза). Несколько жителей города сообщили „Ъ“, что из-за этого не могут собрать пакет документов для того, чтобы отправить детей в детские сады, школы и оздоровительные лагеря, так как наличие пробы Манту — обязательное условие для оформления в различные детские учреждения. Проблема наблюдается не меньше месяца.

В медучреждениях Саратова подтвердили перебои с медикаментами. Главный врач ГУЗ «Перинатальный центр» Сергей Архангельский сообщил „Ъ“, что в учреждении проблемы с вакциной БЦЖ. «Ее у нас сейчас нет, хотя мы должны ее делать. Закупает вакцину централизованно региональное министерство здравоохранения, но этого не происходит. Мы что-то закупаем за свои средства. Но у вакцины очень короткий срок годности, сделать запас мы не в состоянии»,— отметил господин Архангельский. По его словам, перинатальный центр отказывает пациентам в вакцинации. «Вообще эту вакцину должны делать больницы или детские поликлиники, но ни там, ни там ее нет. В министерстве здравоохранения области ничего не говорят. Мы написали туда письмо с жалобой, но на этом все закончилось»,— пояснил главврач перинатального центра.

Потребность медицинского учреждения в вакцинах, по словам господина Архангельского, — пример­но 500 доз в месяц в зависимости от количества ­пациентов.

Об отсутствии вакцин „Ъ“ сказал и главный врач ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 8» Владимир Дмитриев. «Массовую туберкулезную диагностику мы не делаем из-за отсутствия туберкулина. Министерство здравоохранения не закупает препараты. Положенную детям вакцинацию по медицинским показаниям делаем в индивидуальном порядке. Закупки должны финансироваться из бюджета области, а не из фонда ОМС, но в бюджете, как объясняют, средств нет»,— отметил господин Дмитриев. По его словам, сейчас поликлиника также закупает препараты на собственные средства.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года ГКУ Саратовской области «Государственное агентство по централизации закупок» объявило 15 аукционов на приобретение для учреждений здравоохранения региона аллергена туберкулезного рекомбинантного. Из них семь конкурсов, в ходе которых область должна была закупить 13615 вакцин, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поставщиков. Шесть аукционов были объявлены повторно по более высокой цене (520 руб. за вакцину против 361 руб. за вакцину на первых заявках), и на четыре из них нашлись поставщики. Еще два аукциона на поставку 9798 вакцин на 5,1 млн руб. пока не завершены.

В министерстве здравоохранения Саратовской области сказали „Ъ“, что массовых жалоб на отсутствие вакцин в ведомство не поступало. «Туберкулин где-то есть, где-то нет. Вопросы по этому препарату были, но сейчас бюджет выделил дополнительные средства, проведены закупки, и в ближайшее время препарат поступит в медицинские учреждения»,— пояснили в региональном минздраве. То же самое, по данным министерства, касается и вакцины БЦЖ, которая, утверждают в региональном мин­здраве, поступит в больницы и поликлиники в ближайшие дни.

Ранее в Саратовской области уже наблюдалась проблема с сахароснижающими препаратами. В настоящее время СУ СКР по Саратовской области проводит доследственную проверку по вопросам обеспечения жителей региона лекарствами. В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучала информация о том, что препараты не поступают в аптечные сети.

До этого, 17 июня, Мин­здрав РФ распространил сообщение о выявленных Росздравнадзором нарушениях льготного лекарственного обеспечения в регионах. В нем, в частности, говорилось о большом числе жалоб в Саратовской области, их значительная часть касалась «отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами». В тот же день Саратовская облдума заявила, что рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 127 млн руб. на здравоохранение, часть будет направлена на приобретение сахароснижающих препаратов. В правительстве заявили, что на закупку лекарств из регионального бюджета выделен 361 млн руб. плюс 100 млн руб. из средств федерального бюджета.

Сергей Петунин


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