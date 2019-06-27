«Бодрости» добавили криминала

Депутаты думы Екатеринбурга направили обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить законность покупки земельного участка в центре Екатеринбурга. Народные избранники считают, что продажа старейшей бани «Бодрость» незаконна «из-за заниженной в несколько раз цены». Прокуратура города направила в региональное УФАС обращение с просьбой проверить сделку на соблюдение закона о защите конкуренции. В мэрии Екатеринбурга оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.



Об обращении комиссии по экономическому развитию гордумы Екатеринбурга в полицию города, а также свердловские СКР и прокуратуру с просьбой проверить сделку по продаже земельного участка в центре города “Ъ-Урал” сообщил глава комиссии Григорий Вихарев. По его словам, речь идет о территории на Куйбышева, 42, где была расположена старейшая баня Екатеринбурга «Бодрость» (принадлежала муниципалитету).

Как отмечают в гордуме, в 2016 году баня «Бодрость» вошла в ООО «Уральские бани», где муниципальным властям принадлежало 34% долей. Другим совладельцем выступила компания «Колор». Позднее «Колор» выкупил долю муниципалитета за 67 млн руб. а также приобрел земельный участок, на котором находилось здание бани «Бодрость» за 6,5 млн руб. По словам господина Вихарева, именно сделка по покупке земли и вызвала вопросы у депутатского корпуса — она составила 15% от кадастровой стоимости земли. «Площадь в центре Екатеринбурга не может стоить так дешево, ее цена достигает, как минимум, 100 млн руб.»,— полагает господин Вихарев.

Во время заседания комиссии стало известно, что горпрокуратура уже направила в региональное УФАС запрос на проверку сделки на предмет соблюдения закона о защите конкуренции. В СКР по Свердловской области и региональном УФАС не смогли оперативно предоставить комментарий. В полиции Екатеринбурга на момент подготовки публикации не ответили на запрос “Ъ-Урал”.

В администрации Екатеринбурга не смогли оперативно предоставить комментарий, так как руководство находилось на рабочей встрече с мэром города Александром Высокинским.

Напомним, территория бани «Бодрость» уже не первый раз вызывает конфликты в городе. Так, в 2017 году появился проект по строительству на месте «Бодрости» современного банного комплекса — филиала «Сандуновских бань». Тогда же градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрел и утвердил эскизный проект комплекса, по которому планируется возвести классическое трехэтажное здание с элементами эклектики площадью более 6,3 тыс. кв.м. Вскоре новые собственники начали строительные работы и приступили к сносу здания бани. Тогда в региональную прокуратуру обратились члены общественной организации «Уральский хронотоп», которые требовали остановить демонтаж здания, но проведенная проверка установила, что новые собственники земли полностью соблюли законодательство.

Дарья Соколова