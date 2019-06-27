Екатеринбургский телеканал АТН объявил о закрытии своих программ. По сведениям “Ъ-Урал”, в ближайшее время будет закрыт и «10 канал-Губерния». Основной причиной считается переход на цифровое вещание, также к этому решению могла привести сложная финансовая обстановка в компаниях. По мнению экспертов, при наличии желания со стороны собственников, телеканалы можно было бы сохранить.



О прекращении вещания телеканал АТН (принадлежит УГМК) объявил в своих аккаунтах в социальных сетях. «Мы прощаемся с вами. Спасибо за то, что были с нами все это время — смотрели наши проекты, присылали ваши новости, комментировали, лайкали, делились с друзьями. Мы любим и ценим вас. Нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с нами тоже»,— сообщили журналисты на странице телеканала во «Вконтакте». Последний выпуск новостей вышел в эфир 26 июня. «Мы закрываем собственное производство телепрограмм»,— пояснил директор телеканала Виктор Шадрин. По его словам, сейчас распущена часть коллектива, которая была причастна к производству собственных продуктов. Причины закрытия канала господин Шадрин комментировать отказался.

Телеканал «АТН» работает с 1997 года. Основным собственником и учредителем стал банк «Северная казна». В 2000 году телеканал был приобретен компанией УГМК. С 10 сентября 2018 года сетевой партнер «АТН» — развлекательный телеканал «360». Телеканал снимал собственные программы: «Шеремет и интернет», «Е-да!», Avtonews, «Технологии комфорта», «Понять за 2 минуты».

При этом отдельные проекты могут продолжить работу. «Проект “Шеремет и интернет”, возможно, будет “реанимирован”»,— уточнили журналисты. Эти планы подтвердил и один из ведущих программы Иннокентий Шеремет. «У нас такие планы есть, поскольку — это не только мое мнение, но мнение всех непредвзятых экспертов — это была лучшая программа в истории провинциального российского телевидения»,— подчеркнул он. Господин Шеремет отметил, что «лето — хорошее время для переговоров». «Главный вопрос — какие телеканалы возьмутся за продукт. Потому что программа очень резкая и дерзкая, и руководству приходилось иногда “огребать”»,— уточнил господин Шеремет.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что прекращает вещать не только АТН, но и другой городской канал — «10 канал». «Причиной стала непростая финансовая ситуация на обоих каналах, которые принадлежат одному собственнику»,— добавил собеседник издания.

Напомним, с переходом регионального телевидения на цифровое вещание небольшим городским каналам приходится искать новые пути выхода в эфир. Одним из решений проблемы стало присоединение к цифровому кабельному телевидению, которое позволяет сохранить целевую аудиторию и рекламодателей. Например, каналы «Тагил-ТВ» и «Первоуральск-ТВ» вошли в состав пакетов вещания ведущих операторов. Также муниципальные телеканалы могут присоединиться к областному телевидению. «Любой телеканал региона может заключить договор с нашей телекомпанией, и мы отведем эфирное время»,— пояснила директор по рекламе ОТВ Елена Павлова.

Директор «4 канала» и «41 Домашнего» Элеонора Расулова отметила, что один из телеканалов будет заявлен на «22-ю кнопку» (7 июня подписан закон, позволяющий бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания). «Для второго канала, который не попадет на нее, потребуется найти хорошего с коммерческой точки зрения сетевого партнера»,— пояснила она. Госпожа Расулова полагает, что «4 канал» и «41 Домашний» находятся в тех же условиях, что «10 канал» и АТН, и закрытие последних — следствие позиции собственника. «На мой взгляд, он не связывает перспективу своей дальнейшей деятельности с медиа-активами. Ничто не мешало им подаваться на 22-ю кнопку. Если бы было желание их вытягивать и сохранять, все возможности для этого были»,— заключила она.

Анна Лапина, Екатерина Аверина