Метрополитен собирает доходы Чистая прибыль петербургской подземки за год выросла более чем в шесть раз

Чистая прибыль ГУП «Петербургский метрополитен» по итогам 2018 года выросла более чем в шесть раз и составила 1,77 млрд рублей, при этом значительно увеличились субсидии, полученные за перевозку по регулируемому тарифу, которую компенсируют из бюджета,— с 12 до 14 млрд рублей, что на 19,1% выше показателя 2017 года. Это, по словам аналитиков, в основном и повлияло на рост прибыли и, как следствие, на рост налогооблагаемой базы предприятия.

Выручка ГУП в 2018 году выросла почти на 8%, до 37,7 млрд рублей, следует из отчетности компании. Ранее в подземке объясняли, что высокие показатели доходов сформировались за счет платы за проезд и субсидии из бюджета (см. “Ъ” от 13.08.2018).

Другими главными факторами, повлиявшими на рост прибыли, стало увеличение почти в два раза прочих доходов (с 605 млн до 1,1 млрд рублей) и сокращение почти в два раза прочих расходов (с 811,8 млн до 481,9 млн рублей), говорит аналитик «Финам» Алексей Калачев. Величина уплаченного налога выросла вместе с увеличением прибыли компании, считает он. Почти в 4 раза выросла прибыль до налогообложения: с 589,8 млн рублей в 2017 до 2,3 млрд рублей в 2018 году.

Налог на прибыль организаций вырос почти в 1,5 раза, с 310 млн рублей до 452 млн рублей, следует из отчетности. В «Петербургском метрополитене» не комментируют динамику налоговых отчислений. В ФНС на запрос “Ъ” не ответили.

Опрошенные “Ъ” аналитики отмечают, что определить налоговые отчисления организации, основываясь только на бухгалтерской отчетности, тяжело. О росте платежей можно судить только по налоговой декларации, если компания сделает ее публичной.

С 28 июня пассажирам метро начали выдавать кассовые чеки при покупке всех видов проездных и жетонов, чеки также выдают и автоматы. С 1 июля 2018 года в России вступали в силу поправки в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Он обязывает всех без исключения выдавать кассовые чеки. До внесения изменений в этот нормативный акт метрополитен не подпадал под действие закона и при продаже жетонов не выдавал чеки, что вызывало многочисленные вопросы депутатов ЗакСа и общественности о реальных доходах по этой статье.

Пассажиропоток подземки за последние шесть лет последовательно снижался. В 2012 году метрополитен перевез 783,9 млн человек, в 2013 — 771,9 млн, в 2014 — 763,1 млн, в 2015 — 741,7 млн, в 2016 — 740,4 млн, в 2017 — 726,5 млн. За 2018 год метрополитен перевез 743,2 млн пассажиров; рост, отмечают эксперты, связан, в частности, с проведением чемпионата мира по футболу.

Жетоны занимают 16% (119 млн пассажиров) в структуре перевозок в 2018 году, доля поездок по единому электронному билету составляет около 41% (306 млн пассажиров), по единому льготному именному билету ездят около 17% (125,7 млн пассажиров), еще около 15% (112,5 млн пассажиров) перевезены по разным вариантам единого билета (суточные, категории для студентов и учащихся), оставшиеся доли пассажиропотока распределены по другим тарифам метро.

Яна Войцеховская