«В депутатской приемной 99% обращений касаются юридической помощи»

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев



— Почему вы решили заняться повышением юридической грамотности населения?

— В моей депутатской приемной 99% обращений касаются юридической помощи. Среди них есть объективно сложные, касающиеся, например, квартирного вопроса — они требуют вмешательства депутата, который знает региональное законодательство и муниципальные правовые акты. Однако есть и более простые проблемы, которые горожане могут решить с помощью обращения в администрацию. Тут люди зачастую сталкиваются с другой сложностью — они не знают, как правильно оформить с юридической точки зрения свою жалобу.

— Какие темы вы намерены поднимать на лекциях по повышению юридической грамотности?

— На первом занятии я планирую поговорить с аудиторией о налогообложении — видах налогов, как они взимаются, на что расходуются государством. Хочется донести до молодого поколения мысль, что платить налоги — это, прежде всего, необходимость, если они хотят жить в хорошем городе. Сначала я планирую рассказать об этом школьникам в 10–11 классах школ Орджоникидзевского района. После этого я смогу понять, насколько эффективен выбранный мной формат, подкорректировать его и выйти к первокурсникам в университетах нашего города.

— В каком формате планируется проводить лекции?

— Занятие продлится 40 минут, из которых 20 минут составит теоретическая часть, а в оставшееся время школьники и студенты смогут задать свои вопросы. Для того чтобы повествование не показалось скучным, я планирую включить в него интерактив — презентацию, а также наглядно показать, какая часть дохода поступает в государственную казну. Для этого подойдет шоколад — по долькам легко ориентироваться, сколько составит, например, подоходный налог в 13%, куда он поступает и в каких пропорциях.

— Лекции для студентов-первокурсников будут отличаться от занятий для школьников?

— Мы дифференцируем аудиторию по возрастному признаку, ведь к студентам нужен более серьезный подход. Пока в моей программе предусмотрено одно отличие — первокурсникам будет предложен раздаточный материал в виде флешек с лекцией. Таким образом, им будет проще следить за темой и формулировать свои вопросы. Возможно, какие-то изменения в формате встречи появятся после первой лекции со школьниками, ведь дети — более требовательные слушатели.

— Когда запланированы первые лекции и где?

— Из-за того, что сейчас у школьников проходят ЕГЭ и вступительные экзамены, я решил провести первую встречу примерно в сентябре. Начать планирую со школы №67, у нас уже есть договоренности с ее руководством. Насчет остальных районных школ мне еще предстоит поговорить с нашим департаментом образования и с директорами учебных заведений. Полагаю, проблем не возникнет. Если говорить об университетах, то впервые я бы хотел дать лекцию студентам УрГПУ — я уже выступал перед ними во время праймериз, так что чувствую себя там увереннее. Лекции планируется проводить один раз в две недели.

— Повышение юридической грамотности запланировано только в виде таких лекций или этому будет посвящен отдельный проект?

— Лекции положены в основу проекта — они будут посвящены не только налогообложению, но и другим юридическим понятиям. Одну тему налогов можно разбить на большое количество лекций, на проведение которых потребуется год — это целый курс. Однако мне удалось оформить информацию в виде доклада, рассчитанного на 1,5 часа. Для нашего проекта также создан сайт, на котором в свободном доступе будут выложены все лекции. Также на интернет-площадке планируется размещать анонсы о предстоящих встречах, на них уже можно записаться в онлайн-режиме.

Беседовала Дарья Соколова