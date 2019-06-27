«Предпринимателей волнует реабилитация бизнеса после отказа банка в операциях»

Начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России по УрФО Сергей Кокоулин

— Какие мероприятия по повышению финансовой грамотности малого и среднего бизнеса (МСБ) организует Банк России на Урале?

— В 2019 году Банк России на территории Уральского региона провел более 30 образовательных мероприятий для МСБ. В основном они проводятся совместно с региональными фондами поддержки предпринимательства, органами исполнительной власти, корпорацией МСП и так далее. В Свердловской области выделю два мероприятия. В рамках «Недели предпринимателя», организованной «Опорой России», я рассказывал участникам о национальной стратегии развития МСБ, о мерах Банка России по повышению доступности финансирования субъектов МСП. В Первоуральске на ежегодном форуме «День предпринимателя» сотрудники Банка России выступили с лекциями и мастер-классами для предпринимателей. Площадку организовали Фонд поддержки предпринимательства и Уральская торгово-промышленная палата.

— Какие мероприятия по повышению финансовой грамотности планируется провести в ближайшее время?

— На четвертый квартал намечен онлайн-зачет по финансовой грамотности для МСБ. Аналогичный всероссийский зачет, который проходил с 15 мая по 7 июня, собрал несколько сотен тысяч человек. Мероприятие позволит понять, по каким темам необходимо проводить обучающие вебинары. Планируется провести специализированные семинары по привлечению финансирования через биржевые механизмы. Мы обсудим упрощенную программу для небольших компаний по размещению ценных бумаг на бирже, а также поговорим об инструментах государственной поддержки выпусков ценных бумаг таких компаний. В Свердловской области запланирован ряд встреч с малым бизнесом, организованных совместно с Фондом поддержки предпринимательства. Ближайшая такая встреча пройдет в Каменске-Уральском 11 июля.

— Что чаще всего интересует предпринимателей на мероприятиях по повышению финансовой грамотности?

— Распространенную ошибку предприниматели допускают в начале пути, когда выбирают инструмент для финансирования бизнеса. Поэтому одной из злободневных тем является реабилитация бизнеса из-за отказа в операции или открытии счета. На семинарах мы разбираем конкретные кейсы по этим темам и даем общие рекомендации, которые помогут избежать таких проблем. В случае отказов в операциях мы рекомендуем обратиться в банк с документами и сведениями, подтверждающими законный характер и экономический смысл операции. Если организация не меняет свое решение, необходимо обратиться с заявлением в межведомственную комиссию при Банке России. Если и эта инстанция вынесет отрицательное решение, то можно обжаловать действия кредитной организации или предоставить ей новый комплект документов об изменении обстоятельств, послуживших основанием для отказа. Для того чтобы при открытии счета не вызвать подозрения у банка, необходимо следить за связями своей компании с другими организациями. Даже одно перечисление в адрес фирмы-однодневки способно вызвать настороженность банка к клиенту и привести к запросам документов по ведению дела, повышению уровня риска.

— Существуют онлайн-сервисы для МСБ по повышению финансовой грамотности?

— Обучающие материалы для МСБ размещены на сайте «Финансовая культура». Они сформированы по итогам образовательного онлайн-марафона для предпринимателей «Деньги для дела» 2018 года. В конце года Банк России планирует возобновить вебинары о способах финансирования бизнеса, на которых участники смогут задать свои вопросы. Вся информация будет публиковаться на сайте Банка России и на сайте «Финансовая культура». Также каждую весну и осень планируется проводить онлайн-уроки для старшеклассников о том, как начать свой бизнес.

Беседовала Дарья Соколова