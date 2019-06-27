Вопрос цены

Максим Марамыгин, директор Института финансов и права УрГЭУ

Ждать быстрого эффекта от программ по повышению финансовой грамотности не приходится, потому что они направлены на серьезное изменение логики людей. Поэтому Банк России проводит свои мероприятия, ориентируясь на особо уязвимые слои населения — пожилых людей, социально-незащищенные слои населения и предпринимателей малого бизнеса, которые зачастую не понимают движения денег на рынках.

Эффект от программы по повышению грамотности носит накопительный характер и проявится только через пять-семь лет. Все, связанное с финансовой грамотностью, зависит зачастую не от специального образования, а от наличия здравого смысла у человека. Ведь зачастую мошенники строят свои схемы на основе жадности и глупости, которые иногда берут верх над здравым смыслом.

При обучении для каждой аудитории формат лекций и набор инструментов должен быть свой. Для людей «серебряного возраста» необходимо включить в лекции личное общение — как правило, такая аудитория любит подойти после теоретического материала и задать свои вопросы, поделиться проблемными ситуациями и спросить совет. Людей среднего возраста и предпринимателей заинтересует интернет-формат. Такая аудитория экономит свое время и подбирает его таким образом, чтобы совместить уроки с работой. При обучении молодежи нужно минимизировать деловую часть и сделать максимально интерактивный формат. Например, Центробанк представлял лекцию по финансовым пирамидам в формате рэпа и клипа к нему. После таких уроков вырастает вероятность, что в голове молодежи отложится какая-то информация.