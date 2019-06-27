Какие градостроительные нарушения устанавливали под Воронежем

В феврале 2019 года департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области выявил ряд нарушений при проверке соблюдения администрацией Яменского сельского поселения законодательства о градостроительной деятельности. В акте проверки, в частности, указывается на несоответствие утвержденных правил землепользования и застройки (ПЗЗ) генеральному плану границ территориальных зон в Ямном и деревне Новоподклетное. Так, в юго-западной части Новоподклетного участки в зоне затопления в соответствии с утвержденными ПЗЗ отнесены к зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Генеральным планом же предусмотрено развитие рекреационной зоны. Утвержденными ПЗЗ территория микрорайона «Благовещенский» (застраивает ООО «ВИТ-строй») отнесена к зоне среднеэтажных жилых домов, однако генпланом предусмотрена малоэтажная застройка (до четырех этажей). Кроме того, территория с существующей жилой застройкой, отнесенная к землям лесного фонда и не входящая в границы населенного пункта, новыми ПЗЗ отнесена к зоне застройки индивидуальными жилыми домами и включена в границы населенного пункта. К зоне застройки ИЖС также отнесен участок в центре Ямного, предусмотренный генпланом как проектируемая зона защитного озеленения. В акте проверки указан ряд других аналогичных нарушений, районной администрации направлено предписание об их устранении. Впрочем, выявленные нарушения не влияют на реализацию крупных девелоперских проектов, анонсированных ранее, уверены опрошенные «Ъ» девелоперы и чиновники. Результаты проверки они назвали «техническими правками в действующем документе».