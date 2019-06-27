К «Окскому берегу» причаливают банкротство

В арбитражном суде Нижегородской области продолжается разбирательство по делу о банкротстве строительной компании «Экоград». Представитель истца — федерального Фонда защиты прав дольщиков — заявил, что застройщик не в силах завершить восемь жилых кварталов ЖК «Окский берег» в Богородском районе. ­Соглашение застройщка с правительством Нижегородской области о достройке жилья с помощью ГК «Монолит» в фонде посчитали не предметным, а планы — иллюзорными. Областные власти, которые заключили трехстороннее соглашение с «Экоградом» и «Монолитом», параллельно подписав дорожную карту по достройке «Окского берега» с правительством РФ и фондом, поставили суд в неоднозначное положение. Суду предстоит решить, кому доверить достройку проблемных домов: частным компаниям, уже реализовавшим часть проекта, или государственному ­фонду.



В среду арбитражный суд Нижегородской области заслушал позицию публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (Фонд защиты прав дольщиков, фонд). Напомним, организация добивается банкротства компании «Экоград» — застройщика ЖК «Окский берег» в Богородском районе — за срыв обязательств по вводу восьми кварталов малоэтажного жилья. Квартиры в ЖК в оговоренный срок не получили 3,6 тыс. дольщиков. Добавим, что проект предполагает реализацию 1,5 млн кв. м жилья (около 30 тыс. домовладений и квартир) с потенциальной численностью населения 80 тыс. человек на территории 650 га.

На прошлом заседании представители «Экограда», возражавшие против банкротства, заявили, что с правительством Нижегородской области и группой компаний «Монолит» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по достройке жилья. ­Потенциальный московский инвестор, по словам дольщиков, обещал вложить в проект в этом году порядка 1,8 млрд руб. Этот документ был представлен суду. Однако юрист фонда Юлиана ­Ракитина попросила вынести решение о банкротстве «Экограда» с передачей прав и обязанностей застройщика организации, которую она представляет. Представив заключение международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young о том, что «Экограду» не хватает средств и ликвидных активов погасить долги, которые составляют более 300 млн руб., юрист фонда заявила, что на счетах компании нет денег и необходимо вводить в отношении должника конкурсное производство.

Директор «Экограда» Калра Сатиш Кумар возражал и доказывал, что с помощью крупного московского инвестора можно достроить «Окский берег», проект которого предусматривает комплексную застройку до 2028 года. «С октября мы плотно работали с привлеченным инвестором и областью. Сейчас в ФАС проходит согласование сделки по выкупу Нижегородским водоканалом наших сетей и очистных сооружений за 260 млн руб., эти средства поступят в "Экоград" на строительство. В кварталах у нас обязательства на строительство 1023 квартир, из них 400 не проданы. Стоимость свободных квартир составляет еще порядка 600 млн руб. Эта финансовая модель вполне складывается с окупаемостью в пределах пяти лет», — рассказывал директор застройщика. По его словам, по этой модели с банками ведутся переговоры о финансировании стройки с участием «Монолита», который намерен войти в проект. Калра Сатиш Кумар попросил отложить рассмотрение иска фонда о банкротстве, чтобы иметь возможность договориться с банками: «Два месяца — это разумный срок, чтобы мы по факту смогли предъявить договоренности».

Юлиана Ракитина назвала «иллюзорными» обещания «Экограда» достроить дома. Она настаивала, что надо немедленно выносить решение о банкротстве, чтобы не затягивать еще на два месяца решение проблем дольщиков, которых «кормят обещаниями». «Представленное соглашение (с "Монолитом" и облправительством.— “Ъ-Приволжье”) не предметно, порядка финансирования там нет. Если оно будет реализовываться, то это возможно сделать и в рамках конкурсного производства под надзором фонда. Возможно, это соглашение поддержит конкурсный управляющий», — добавила юрист. По ее мнению, в случае банкротства «Экограда» его дольщики смогут гораздо быстрее сообща решить вопрос: получить ли компенсации за непостроенные квартиры или все же достраивать дома с участием фонда за бюджетный счет. «Есть гарантии, предусмотренные законом, и есть государство с его финансированием», — озвучила она преимущества.

Региональная инспекция Госстройнадзора также поддержала иск о банкротстве «Экограда», напомнив, что областное правительство подписало с правительством РФ и Фондом защиты прав дольщиков трехстороннюю дорожную карту по достройке домов «Окского берега» вместе с ЖК «Новинки Smart City» до конца 2022 года. «Это будет замена застройщика в ходе конкурсного производства, где новым застройщиком выступит технический заказчик фонда. Работы уже ведутся: передана техническая документация, осмотрены объекты», — отметила представитель инспекции.

Судья Светлана Степанова удивилась, зачем в таком случае правительство Нижегородской области недавно подписало соглашение с «Монолитом» и «Экоградом» о сотрудничестве, если власти уже решили банкротить застройщика. Представители сообщили лишь, что переговоры между облправительством и «Экоградом» велись долго, однако компания не выполнила свое обещание и не возобновила стройку в апреле, а источники финансирования в ее модели выглядят рискованными. Директор «Экограда» уверял, что апрельские обещания касались другого квартала и другого юрлица (ООО «Капстройинвест», второй застройщик ЖК «Окский берег»).

Источник в правительстве Нижегородской области пояснил “Ъ-Приволжье”, что соглашение с «Экоградом» и «Монолитом» власти подписали с условием, что в июне компания возобновит работы на площадке после того, как новый инвестор перечислит на достройку 50 млн руб., однако этого не произошло. По словам собеседника, застройщик манипулирует дольщиками, рассказывая, что фонд будет достраивать ЖК долго, тогда как инвестор справится быстрее.

Суд не стал выносить немедленного решения, как того просил фонд. Заседание отложено до пятницы 28 июня. Источник “Ъ-Приволжье” в правительстве Нижегородской области полагает, что решение будет вынесено.

Роман Кряжев