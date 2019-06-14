К «Окскому берегу» причаливают инвесторы

В арбитражном суде Нижегородской области началось рассмотрение дела о банкротстве ООО «Экоград», застройщика поселка «Окский берег», в котором сорвалось строительство нескольких кварталов по госпрограмме «Жилье для российской семьи». В проект вложили деньги более 2,3 тыс. дольщиков. Обанкротить компанию пытается Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (структура Дом.РФ). Представители «Экограда» сообщили, что намерены привлечь для достройки домов московскую группу «Монолит», инвестиционное соглашение с которой на днях подписал губернатор, а дыра в 1 млрд руб. вызвана отсутствием обещанных компенсаций от государства на строительство ­коммуникаций.



Заявление на банкротство ООО «Экоград» в суд подала публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», которая уже одобрена в качестве государственного застройщика проблемного ЖК «Новинки Смарт сити» в Богородском районе. Соседний с ним проект «Окский берег» более успешен и несколько лет строился по графику (в целом на 650 га предполагается построить жилье и всю инфраструктуру для 80 тыс. жителей). Однако последние полтора года у его девелоперов, в том числе компании «Экоград», возникли финансовые проблемы. В результате заморожено строительство кварталов с несколькими десятками многоквартирных домов, квартиры в которых продавались на льготных условиях в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи». Обманутыми соинвесторами проекта считают себя 2361 человек. Очевидно, подавая на банкротство ООО «Экоград», федеральный фонд рассчитывает в судебной процедуре получить все его права и обязанности вкупе с земельными участками: такой сценарий уже реализуется в Новинках по брошенным объектам группы «Квартстрой».

Однако на заседание суда относительно «Экограда» представители фонда не приехали. Юристы застройщика возражали против банкротства, сообщив, что иск фонда, заявившего свои требования на 1,6 млн руб., необоснован: такого подтвержденного долга перед ним нет. «Надо также учитывать, что проект застройки "Окского берега" очень долговременный и рассчитан до 2028 года. В срезе нынешней ситуации нельзя оценить состояние застройщика как неплатежеспособного и отвечающего всем признакам банкротства», — сообщили представители «Экограда». Кроме того, директор компании Калра Сатиш Кумар заявил, что, по их данным, губернатор области Глеб Никитин подписал инвестиционное соглашение с московской группой «Монолит», которая намерена выступить соинвестором проекта застройки «Окского берега». «У нас пока нет оригинала, только скан, но в дальнейшем мы готовы представить этот документ. Это соглашение о порядке взаимодействия инвестора с Нижегородской областью по нашему проекту датировано 11 июня», — сообщил он в суде. Потенциального инвестора руководство «Экограда» нашло еще в декабре прошлого года, но около полугода с ним вели переговоры и прорабатывали условия по достройке проблемных кварталов. Представители инспекции Госстройнадзора Нижегородской области, выступающей третьим лицом, против отложения дела не возражали: они также хотят ознакомиться с соглашением и узнать отношение истца к этому документу. В итоге судебное заседание было отложено на 26 июня. За процессом внимательно следит инициативная группа дольщиков «Окского берега», которые давно ждут от застройщика выхода на стройплощадку, а пока организовали массовую подачу жалоб по каналам намеченной на 20 июня «прямой линии» с президентом РФ.

Как пояснил “Ъ-Приволжье” Калра Сатиш Кумар, финансовые проблемы у «Экограда» возникли после того, как государство в лице АИЖК, правопредшественника Дом.РФ, не исполнило свои обязательства по выкупу инженерной инфраструктуры из расчета 4 тыс. руб. за 1 кв. м жилья. В результате в бюджете «Окского берега» возникла дыра объемом порядка миллиарда рублей: развивая поселок в чистом поле, застройщик был вынужден тратить привлеченные средства дольщиков на строительство сетей. «Ради этих компенсаций мы и вошли в программу "Жилье для российской семьи" — а в результате ни объемов, ни денег. Мы достроили то, что было возможно. Сейчас пытаемся адаптироваться в новых условиях и перезапустить "Окский берег" с участием юрлиц "Монолита", которые войдут в капитал проекта. Участие в этом процессе областных властей позволит нам быстро сформировать все юридические обязательства и в ближайшие месяцы приступить к достройке домов», — сообщил директор «Экограда».

Добавим, что компания также рассчитывает на выручку от продажи построенных в «Окском береге» канализационных сетей и очистных сооружений, которые предварительно были оценены в 218 млн руб. ­Покупателем должен выступить Нижегородский водоканал. По информации “Ъ-Приволжье”, руководство городской администрации долго не хотело заключать эту сделку, так как водоканалу по сути было предложено прибрести объекты за пределами Нижнего Новгорода, где компания не работает и не имеет своих сетей и абонентов. После консультаций с областным правительством согласие учредителя Нижегородского водоканала все же было получено, но теперь необходимо получить одобрение выкупа коммунальных объектов городским монополистом в антимонопольной службе. Документы были поданы в нижегородское УФАС еще в апреле. Однако в областном управлении решили, что рассматривать условия сделки Нижегородского водоканала должны в центральном аппарате ФАС, и передали туда пакет документов (по закону антимонопольщики могут рассматривать его до 60 дней). В ФАС России пока не ответили на запрос “Ъ-Приволжье”. «Конечно, эти 200 млн не решат всех проблем дольщиков "Окского берега", но эта сумма позволит оперативно возобновить строительство. Если, конечно, застройщик будет его финансировать, а не раздавать долги», — отметил собеседник “Ъ-Приволжье” в правительстве Нижегородской области.

Роман Кряжев