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Фото: фото из личного архива

С днем рождения, Валера!

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

26 июня исполнилось 50 лет главному редактору Русфонда Валерию Панюшкину. Наши читатели хорошо с ним знакомы: с июля 1998 года на страницах “Ъ” и на сайте Русфонда Валерий Панюшкин рассказывает о детях, которым нужна помощь. За 20 с лишним лет он объездил всю страну, встретился с сотнями детей и их родителей, с врачами и директорами клиник. Именно благодаря этим историям многие люди начали помогать тяжелобольным детям и делают это до сих пор. И хотя сейчас появилось много авторов, которые пишут на эти темы, никто из них не может сравниться с Валерием Панюшкиным по уровню мастерства, в основе которого — искреннее сочувствие и интерес к людям. С днем рождения, дорогой друг!

Русфонд

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