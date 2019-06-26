В Петербурге этим летом обновят восемь набережных

В Адресную программу ремонта на текущее лето в Петербурге включены восемь городских набережных — работы планируется провести на набережной реки Фонтанки, набережной Лейтенанта Шмидта, Смольной набережной, набережных Смоленки, Карповки, Ждановки, канала Грибоедова и набережной Приморского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ремонт включит в себя облицовку стен набережных, обработку швов и металлоконструкций, перекладку гранитных элементов и установку плит тротуаров.

Всего в рамках Адресной программы, рассчитанной на три года, в Петербурге отремонтируют 27 объектов на общую сумму 381,8 млн рублей.

Как писал “Ъ-СПб” ранее, программа ремонта набережных была разработана по поручению врио губернатора Александра Беглова.