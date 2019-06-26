Предпринимательский климат в нижегородской сфере строительства остался отрицательным

В Нижегородской области по итогам второго квартала 2019 года индекс предпринимательского доверия в сфере строительства поднялся на 11 пунктов до -7%, сообщает Нижегородстат по результатам выборочного обследования деловой активности строительных организаций. Этот показатель характеризует предпринимательский климат в сфере строительства.

Большая часть руководителей компаний отрасли оценивают экономическую ситуацию на своих предприятиях как удовлетворительную (78%), еще 14% считают ее неудовлетворительной и только 8% – благоприятной.

В основном предприниматели надеются на сохранение уровня объема работ в третьем квартале (60% опрошенных). Около трети (30%) предпринимателей надеются на увеличение физического объема работ, еще 10% предполагают снижение.

Анастасия Еремина