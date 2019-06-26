Усиление контроля за дорожными камерами, ужесточение штрафов за превышение скорости, введение конфискации автомобилей при пьяном вождении, удорожание полисов ОСАГО для нарушителей ПДД. Эти и другие предложения были озвучены в ходе госсовета по развитию автодорог и безопасности движения. Часть идей уже поддержаны президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым.

В среду Владимир Путин провел заседание госсовета по вопросам развития автомобильных дорог и безопасности движения (последний госсовет по данной тематике проходил три года назад в Ярославле).

Президент в своем выступлении говорил о недостаточной освещенности дорог, что в итоге приводит к аварийности. «За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень, и дело не только в неразвитой инфраструктуре,— заявил господин Путин.— Дело в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям». За сложившуюся ситуацию, отметил Владимир Путин, отвечают «и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом». «Прошу всех, безусловно всех, кого я сейчас упомянул, согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог,— поручил он.

Нужно определиться с темпом, с пошаговым решением этих задач: что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать».

Президент также впервые затронул тему фиксации нарушений с помощью камер. Напомним, в регионах для установки камер используются частные инвестиции, которые возвращаются за счет оплаченных штрафов, что не нравится большинству автомобилистов. Правительство в лице вице-премьера Максима Акимова в начале года объявило о планах ужесточить правила доступа компаний к системам фиксации, но конкретных мер пока не предложено. «Цель установки камер — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей,— заявил Владимир Путин.— Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать.

В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий — вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок».





Вопросы применения камер на дорогах уже урегулированы приказом МВД №664 2017 года, о котором “Ъ” ранее уже рассказывал, и двумя ГОСТами 2016 года.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и глава МВД Владимир Колокольцев говорили о необходимости создания базы данных, которая позволила бы ГИБДД не допускать к управлению авто водителей, имеющих медицинские противопоказания к вождению. О создании такой системы, напомним, Госавтоинспекция просит Минздрав уже много лет, “Ъ” несколько раз сообщал об этом. По сведениям “Ъ”, недавно ГИБДД предложила структурам Минздрава выделить отдельный канал связи, чтобы наркологи могли получать данные о том, сколько раз гражданин был наказан за пьяное вождение. Минздрав, в свою очередь, по тому же каналу мог бы передавать данные о медицинских противопоказаниях к вождению. Механизм обмена этой информации пока только отрабатывается, сроки неизвестны.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, призвал ЦБ и Российский союз автостраховщиков доработать законопроект по введению для нарушителей повышающих коэффициентов при расчете цены ОСАГО. Об этой инициативе “Ъ” ранее рассказывал, законопроект уже подготовлен Минфином, планируется обсуждение его в правительстве в ближайшее время. Господин Дрозденко также призвал обеспечить доступ юрлиц, связанных с перевозкой грузов и пассажиров (например, сервисы каршеринга), к информационным системам МВД, чтобы водителя можно было проверить, не лишен ли он прав. О разработке такой системы ГИБДД ранее уже объявляла, но ее проектирование находится пока на начальном этапе. Александр Дрозденко также озвучил идею ввести лишение прав на срок до года «при максимальных показателях превышения скорости» (по действующему КоАП за превышение более чем на 60 км/ч срок лишения не превышает шести месяцев). Усиление наказания необходимо, считает господин Дрозденко, поскольку 70% ДТП со смертельным исходом происходят по вине водителей, нарушающих скоростной режим и выезжающих на встречку.

Глава МВД Владимир Колокольцев, в свою очередь, предложил разработать новую госпрограмму по безопасности движения до 2030 года. Напомним, подобная федеральная целевая программа действует с 2012 года с финансированием более 32 млрд руб. (заканчивается в 2020 году). До этого действовала ФЦП по безопасности дорожного движения 2006–2012 годов. По словам господина Колокольцева, программы позволили снизить смертность в ДТП вдвое. Отметим, в рамках уже принятого нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» с бюджетом 4,7 трлн руб. уже предусмотрен большой набор мер по безопасности движения и финансирование под них. Он также напомнил о недавней идее МВД ввести конфискацию автомобилей у пьяных водителей: такой законопроект уже подготовлен и направлен в правительство. Предполагается, что собственник конфискованной машины сможет обратиться с регрессным иском к водителю, по вине которого машина была конфискована.

Инициативу по введению института конфискации поддержал премьер Дмитрий Медведев, заметив, что новую санкцию можно включить в новый КоАП.

Его проект сейчас готовится,— документ должен вступить в силу в 2021 году. Владимир Колокольцев также предложил усилить качество подготовки водителей, чтобы сократить аварийность по вине начинающих автомобилистов. МВД, по его словам, хочет ввести новую «систему рейтинговой оценки автошкол». По информации “Ъ”, речь идет об увеличении частоты проверок автошкол, чьи выпускники показывают плохой результат на экзаменах в ГИБДД (сдают с нескольких попыток и т. д.). Такими проверками, напомним, занимаются органы Рособрнадзора.

Озвученные в ходе госсовета предложения будут оформлены в виде поручений президента.

Иван Буранов