26 июня, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Глава петербургского штаба Навального сообщил о нападении неизвестных

Руководитель петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев заявил о нападении на него. По его словам, неизвестные подкараулили его в одной из подворотен недалеко от избирательной комиссии МО «Екатерингофский» и избили.

«Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив. К 12 иду в горизборком на рассмотрение жалобы по Екатерингофскому»,— написал господин Шуршев в своем Twitter.

“Ъ-СПб” писал, что в настоящий момент в Петербурге с проверкой находится рабочая группа ЦИК РФ. Ранее сообщалось, что нарушения при проведении выборов подтвердились в 12 муниципальных округах города.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя