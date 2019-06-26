Глава петербургского штаба Навального сообщил о нападении неизвестных

Руководитель петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев заявил о нападении на него. По его словам, неизвестные подкараулили его в одной из подворотен недалеко от избирательной комиссии МО «Екатерингофский» и избили.

«Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив. К 12 иду в горизборком на рассмотрение жалобы по Екатерингофскому»,— написал господин Шуршев в своем Twitter.

Напали в подворотне у ИКМО Екатерингофский, где была огромная очередь. Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив. К 12 иду в горизборком на рассмотрение жалобы по Екатерингофскому — Александр Шуршев (@Shurshev) 26 июня 2019 г.

“Ъ-СПб” писал, что в настоящий момент в Петербурге с проверкой находится рабочая группа ЦИК РФ. Ранее сообщалось, что нарушения при проведении выборов подтвердились в 12 муниципальных округах города.