Нарушения в проведении выборов в Петербурге подтвердились в 12 муниципальных округах

В результате проверок были выявлены нарушения сроков обнародования выборов в муниципальные советы в 12 муниципальных округах Калининского, Кировского, Красногвардейского, Курортного и Петроградского районов Санкт-Петербурга. В органы прокуратуры направлена информация о нарушениях, связанных с процедурой проведения выборов. Жалобы поступали на горячую линию уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова «Выборы-2019». В настоящее время проверки жалоб на горячую линию продолжаются в выездном режиме, сообщили в аппарате петербургского омбудсмена.

Всего, как сообщал “Ъ-СПб”, в Горизбирком поступило более 200 жалоб на процедуру проведения муниципальных выборов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господин Шишлов обращался в правоохранительные органы с просьбой о принятии мер по отношению к подобным нарушениям в Выборгском и Московском районах.

Во вторник, 25 июня, в Петербург с проверкой прибыла группа сотрудников Центральной избирательной комиссии РФ. Поводом для визита стали сообщения о «неисполнении тех или иных решений и нарушении законности».

Анастасия Шумова